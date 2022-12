Tiroteo escolar en la Escuela Sandy Hook, 10 años después

“En algunos aspectos, parece que fue hace mucho. Y luego hay otros momentos en los que parece que fue ayer”.

Sentimientos descritos como inocencia perdida, dolor sincero, culpa del sobreviviente. Y emociones que han impulsado el cambio, el orgullo y una comunidad unida.

"Es difícil volver a ponerme en los zapatos de Jackie, de siete años. Es como, ya sabes, hubiese ocurrido ayer. La gente necesita saber por lo que pasamos", dijo la sobreviviente Jackie Hegarty.

Es un día que marcará para siempre la comunidad de Sandy Hook. Veinte estudiantes de primaria y seis educadores fueron asesinados.

"El peor y más largo día de mi vida, en una frase", dijo el jefe Christopher Vanghele.

"Cuando pierdes a un hijo como lo hicimos nosotros, no creo que esa herida se cure nunca", dijo Jimmy Greene.

"En algunos aspectos, parece que fue hace toda una vida. Y hay otros momentos en los que parece que fue ayer", dijo Vanghele.

12/14

“La gente necesita saber qué pasó”. Los sobrevivientes relatan la tragedia de Sandy Hook con sus propias palabras.

"Recuerdo, básicamente, casi todos los detalles", dijo la sobreviviente Ashley Hubner.

"Todos asumimos que, ya sabes, el conserje había derribado el basurero o se había caído un escritorio o se había caído una silla", dijo Hegarty.

"Solo escuchamos un par de [disparos] al principio, y mucha gente estaba muy confundida acerca de lo que estaba pasando. Pero siento que supe todo el tiempo, lo que casi empeoró las cosas", dijo Hubner.

Los sobrevivientes escucharon lo que describieron como "varios estruendos fuertes" y se les dijo que se acurrucaran en una esquina.

"Mi profesora de música agarró una bolsa de paletas y rápidamente nos llevó a todos al armario donde apagó las luces y nos dijo que nos sentáramos y nos calláramos", dijo la sobreviviente CJ Hoekenga. "Parecieron horas. Honestamente, no podría decirte cuánto tiempo estuvimos sentados en ese armario, pero se sintió como mucho tiempo".

"Mi maestra, que Dios la bendiga, hizo mucho por nosotros. Nos susurraba canciones navideñas porque era la temporada navideña", dijo Hegarty.

Para Vanghele, quien fue el primero en responder durante el tiroteo, sabía lo que había que hacer.

"Mi reacción inmediata es que tenemos que entrar", dijo Vanghele.

Hubner dice que cuando la policía llegó a la puerta y llamó, todos en el salón de clases gritaron de miedo.

"Desde el otro lado de la puerta me dijo: 'No te creo'. Así que me quité la placa y la deslicé por debajo de la puerta", dijo Vanghele.

Cuando Vanghele vio a los niños, recordó haber dicho: "Está bien. Vamos a tomarnos de la mano. Saldremos y giraremos a la izquierda".

Los niños fueron acompañados hasta la estación de bomberos y reunidos con sus padres.

"Estábamos organizados en grupos por clase y nuestros padres se acercaron a nosotros desde allí. Así que recuerdo, creo que vi a mi papá primero. Y supe que mis padres me habían estado buscando durante bastante tiempo... yo recuerdo haber visto lo angustiados que estaban mis padres. Nunca antes había visto a mis padres así", dijo Hoekenga.

Pasaron las horas y los padres esperaban angustiados.

"Tuve ese momento desalentador cuando miré en la pared del fondo y había un grupo completo de padres que, cuando dijeron el nombre de su hijo, no dijeron 'presente'. Y luego fueron conducidos a la habitación trasera de la estación de bomberos. Ahí es donde pasé la mayor parte del resto de mi día. Alrededor del mediodía, el oficial de policía estatal se me acercó y me dijo: 'Padre, ¿cree que puede conseguir algún otro clero? venir aquí? Porque el gobernador va a anunciar en algún momento que esos niños cuyos nombres fueron llamados no sobrevivieron'", dijo el monseñor Bob Weiss.

"Finalmente alrededor de las tres, creo que nos dijeron que si estás en esta habitación, tu ser querido no sobrevivió", dijo Jennifer Hubbard.

Jennifer es la madre de Catherine Violet Hubbard, quien fue asesinada el 14 de diciembre.

"Fue una mezcla de silencio absoluto y emociones. Y todavía podía ver vívidamente a algunos de los padres en el piso", dijo Weiss.

Weiss dijo que decidió celebrar una misa en la iglesia de Santa Rosa de Lima esa noche. Resultó ser un gran servicio para más de 2.000 personas. Recuerda haber luchado con qué decir y, en última instancia, "simplemente tuvo que ponerse [a sí mismo] en las manos de Dios".

El Acoso

“No se pueden difundir mentiras sobre la geente para dañarlas intencionalmente”.

"Quería decírtelo en la cara porque quería que supieras que soy madre ante todo. Y sé que eres padre. Y mi hijo existió", dijo Scarlett Lewis.

Se hicieron amenazas a los padres en los funerales de sus hijos, la gente fue a los funerales para causar problemas, amenazaron una iglesia y provocaron una evacuación una semana después de la tragedia, recordó Weiss.

El teórico de conspiración y locutor de radio de extrema derecha Alex Jones usó su sitio InfoWars para calificar el evento como un engaño.

"El día del tiroteo, ni siquiera había salido de la estación de bomberos cuando Alex Jones salió al aire diciendo que era un montaje", dijo Lafferty.

En 2018, nueve familias de Sandy Hook y un agente del FBI presentaron demandas civiles por difamación en Texas y Connecticut contra Jones y sus empresas.

"Jesse era real. Soy una madre real. No hay nada oculto. Nada. Hay registros del nacimiento de Jesse, y de mí. Quiero decir, tengo un historial, y no hay nada que pudieras haber encontrado porque no existe, no pertenezco a una red secreta.. Simplemente no es cierto", dijo Scarlett.

Scarlett es la madre de Jesse Lewis, quien murió en la tragedia de Sandy Hook. Jesse salvó la vida de nueve de sus compañeros de clase diciéndoles que corrieran durante el tiroteo.

Dijeron que mi hermana no era real, que nada de esto había pasado. -Carlee Soto-Parisi, hermana de la maestra Victoria "Vicki" Soto

Vicki era una maestra de primer grado que saltó frente a los disparos para salvar a sus alumnos. Jones afirmó que Carlee era una de varios "actores de crisis".

Los sobrevivientes, las familias de las víctimas y los socorristas de la tragedia fueron hostigados en base a afirmaciones falsas.

"Las cosas se enviaban por correo a mi casa. Hubo, ya sabes, amenazas de violación", dijo Lafferty.

"Alguien vino a la casa... tocó la puerta y esta persona exigió ver a Ben. 'Sé que está aquí. Sé que está vivo'. La mejor manera de describirlo es que me sentí como si estuviera bajo el agua", dijo David Wheeler, padre de Ben Wheeler.

Lafferty dijo que se mudó seis veces para evitar ser acosada.

El jurado ordenó a Jones pagar $965 millones a las familias y al agente del FBI William Aldenberg. Antes del juicio de Connecticut, un jurado de Texas ordenó a Jones pagar $49 millones a Scarlett Lewis y Neil Heslin, los padres de Jesse, por difamación.

"Todo lo que puedes hacer es esperar que el sistema de justicia prevaleciera, lo cual sucedió en el [caso] de Alex Jones. Sabes, fue una gran victoria para los padres tener esa demanda exitosa en su contra por esa cantidad de dinero", dijo Vanghele.

"El dinero nunca me dará nada, el dinero no va a traer de vuelta a mi mamá. No creo que el cierre sea algo que veré en mi vida, con respecto a Alex Jones. Lo que sí me da es la esperanza de que ese valiente, valiente jurado derribó este precedente, que no está bien difundir estas mentiras y difundir este odio y llamar a la gente, torturar a las familias de tragedias de alto perfil", dijo Lafferty.

La Sanación

"¿Quién habría siquiera pensado, ya sabes, que alguien entraría y dispararía a un grupo de niños? No creo que nadie supiera realmente cómo reaccionar correctamente", dijo Hubner.

Una comunidad que ha pasado los últimos 10 años tratando de sanar y reconstruir de diferentes maneras.

"Creo que me quitaron la inocencia demasiado rápido", dijo Hegarty.

"Si esto es Dios amándome, entonces tómalo. No lo quiero", dijo Jennifer.

Dijo que no pasa un día sin que hable con su hija.

"Le digo que necesito su ayuda. La mayoría de las veces le digo que la extraño. Y siempre le digo que la amo", dijo Jennifer.

Es tan fácil preguntarse, ¿cómo podría haber un Dios? ¿Cómo permite Dios que esto suceda? -Jennifer Hubbard

Para celebrar lo que habría sido el cumpleaños número 16 de Catherine, Jennifer organizó una fiesta de mariposas y un evento de adopción de mascotas en su honor.

"No le desearía este viaje a nadie porque es increíblemente difícil", dijo Jimmy Greene.

Jimmy y Nelba Greene perdieron a su hija Ana Grace. Tenía seis años.

"Nuestra fe nos enseña que lo que sucede aquí en la Tierra no es el final. Ha habido muchos, muchos momentos de dolor paralizante. Ha habido muchos momentos de alegría... Yo no caracterizaría los últimos 10 años como una cosa. Sabemos en nuestros corazones que Ana está en el paraíso en este momento, y no nos lo hace más fácil aquí en el día a día, pero ese conocimiento nos da tranquilidad", dijo Jimmy.

Hasta el día de hoy, la tragedia es algo que sigue teniendo un impacto en la comunidad.

"Honestamente, Sandy Hook realmente arruinó muchas cosas en mi vida y las hizo muy, muy difíciles. Siendo bastante joven y siempre pensando en, bueno, si alguien viniera aquí ahora mismo , ¿qué haría? Y luego tendría todo ese plan o estaría sentado en un grupo de personas y diría: 'Oh, como, apuesto a que soy el único que estuvo en un tiroteo en la escuela aquí'", dijo Hubner.

Esto no fue la mano de Dios. Quiero decir, el mal es real, ya sabes, y desafortunadamente, el mal puede ser tan poderoso como el bien. -Monsignor Bob Weiss

Para Jennifer, encontrar la paz iba de la mano con creer en Dios.

"La fe se trata de confiar en la belleza innata de Dios y que él quiere lo mejor para nosotros", dijo Jennifer.

"Aquellos de nosotros que estuvimos aquí y lo vivimos todavía somos una gran parte de él. Todavía es parte de nosotros", dijo Weiss. "Este evento tiene una carga sobre nosotros ahora para mostrarle al mundo que puedes ser sanado, que puedes ser fiel, que puedes ser fuerte".

Propósito

“A veces, los problemas te encuentran”.

"Finalmente, poder hablar ha curado un poco a mi niño interior, porque quiero asegurarme de que esto no le suceda a otro niño que va a la escuela o, ya sabes, a alguien que quiere ir en una tienda de compras. Esto no debería estar sucediendo. Entonces, ya sabes, me pasó por la cabeza como, ya sabes, necesito ser una voz para las personas que ya no tienen esa voz ", dijo Hegarty.

"Simplemente no quiero que nadie tenga que sentirse como me sentí durante los últimos 10 años", dijo Erica Lafferty.

Lafferty es la hija de Dawn Lafferty Hochsprung, la directora que murió durante la tragedia.

"Después de 10 años y 20 niños de seis años, y seis de mis colegas y compañeros de trabajo fueron asesinados a tiros en Sandy Hook, ¿cómo podemos seguir teniendo las mismas conversaciones sobre el acceso a las armas?" preguntó Mary Ann Jacob.

Hegarty dijo que es un problema con preocupaciones más amplias, como las leyes de almacenamiento que están contribuyendo a la violencia armada.

"Saber por lo que sabes que estás luchando en una causa es muy importante", dijo.

El senador de Connecticut, Chris Murphy, tomó la palabra en el Senado en mayo para dirigirse a los políticos y rogar por un cambio después del tiroteo en la escuela de Uvalde.

"En un trabajo como este, uno está motivado para encontrar los problemas que lo mueven. Y luego, a veces, hay problemas que lo encuentran a usted. Fui elegido para el Senado justo antes de que sucediera Sandy Hook. Estaba en esa estación de bomberos. Todas esas familias son amigas mías hoy. Es fácil simplemente darse una bofetada y fingir que no sucedió, pero no podemos ignorar la realidad porque está aquí y de manera inquietantemente regular, está aquí ", dijo Murphy.

En 2013, el Congreso adoptó la legislación de control de armas de Manchin-Toomey. El proyecto de ley habría requerido verificaciones de antecedentes para todas las ventas de armas, excepto cuando se transfirieron entre miembros de la familia. Fracasó por seis votos.

"No creo que pueda culminar mi labor como miembro del Senado hasta que hayamos aprobado algo que iba a reducir la probabilidad de que Sandy Hook vuelva a suceder", dijo Murphy.

Mientras el Congreso debatía la reforma de armas a nivel federal, Connecticut aprobó rápidamente una legislación bipartidista en respuesta a la tragedia de Sandy Hook. El 4 de abril de 2013, el entonces gobernador Dannel Malloy firmó la legislación sobre violencia armada más completa en la historia de los EE. UU.

"Nadie debería tener el tipo de arma de estilo militar que tenía el tirador en Sandy Hook. Las cosas están diseñadas para matar personas lo más rápido posible y no son el arma preferida para los asesinatos en masa", dijo Murphy.

A raíz de otro tiroteo masivo en 2015, se presentó nuevamente el proyecto de ley de control de armas Manchin-Toomey. Volvió a fallar.

Son 90 segundos en promedio lo que dura una verificación de antecedentes. 90 segundos valen una vida. -Erica Lafferty

"Estaba tan indignado y molesto por [el tiroteo de Uvalde] todo el día y viendo, ya sabes, una década después, todavía tenemos estos problemas con la violencia armada", dijo Hegarty.

Hoekenga dijo que hay muchas organizaciones contra la violencia armada que están haciendo un gran trabajo para combatir el problema.

En junio de 2022, se aprobó la Ley bipartidista de comunidades más seguras. Sus disposiciones incluyen la expansión de los servicios de salud mental para niños y familias, el fortalecimiento de las verificaciones de antecedentes para compradores menores de 21 años, el establecimiento de nuevos delitos para el tráfico de armas y el refuerzo de los programas de intervención en crisis y las leyes de bandera roja.

"El trabajo que están haciendo es muy importante y eso me da esperanza. Ver a estos activistas y a estos políticos adoptar una postura sobre estos temas [me] da esperanza porque me hace sentir que estamos trabajando para algo", dijo Hoekenga.

"Estoy muy agradecido porque hemos estado luchando durante tanto tiempo y quiero decir, han pasado 10 años, como si esto debería haber sucedido mucho antes, pero se está haciendo ahora", dijo Hubner.

El cambio lleva 10 años en proceso, pero es un paso en la dirección correcta para los activistas.

"Eventualmente estará bien. Nunca estará bien que mi mamá haya sido asesinada... La epidemia de violencia armada en este país nunca estará bien, pero 10 años y finalmente puedo decir que lo bueno está comenzando para compensar lo malo", dijo Lafferty.

El Legado

Veinte niños fueron asesinados en la Escuela Primaria Sandy Hook hace 10 años. Este es el legado de tres: Catherine, Jesse y Ana Grace.

Catherine

El Evento de las Mariposas y todo lo que representa es, para mí, la restauración de la esperanza, la unión de la comunidad, y puedes sentirlo en el green. Solo personas que pueden unirse y amar a los animales. Pero lo que están encontrando es verdaderamente a Catherine", dijo Jennifer.

Jennifer dijo que su hija creó una atmósfera donde se ama a los animales. El evento se lleva a cabo en Newtown cada junio y este año marcó su sexto aniversario.

"Todos en el Evento de las Mariposas son bienvenidos y no hay costo para nadie por venir, y para que los niños se pinten la cara, o hagan manualidades, o caminen, asombrados por los animales o posiblemente adopten animales, es Catherine en todo su esplendor", dijo Jennifer.

Este año, 10.000 personas asistieron al Evento de las Mariposas.

"La recuerdo una vez en el jardín con la mariposa. Simplemente la soltó. Y finalmente le dije: '¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí?' Porque es intrigante. Volvió a mí y me dijo con su pequeña inocencia de cuatro o cinco años: 'Solo les pido que les digan a sus amigos que soy amable'", dijo Jennifer.

El estado de Connecticut donó 34 acres de tierra al Santuario Animal Catherine Violet Hubbard.

"A veces es abrumador porque es una oportunidad que se nos ha brindado que es una lección de humildad y un recordatorio de la pura bondad que puede surgir de cosas que son tan trágicas", dijo Jennifer.

"Espero que sepa lo orgullosa que estoy de ella [Catherine]", continuó.

Jesse

La madre de Jesse, Scarlett, fundó el Movimiento Choose Love en honor a su hijo.

"Dejó un mensaje en la pizarra de nuestra cocina poco antes de morir. Tres palabras: crianza, sanación, amor. Y lo vi. Y supe que esa era la manera de abordar la violencia que estamos viendo en nuestras escuelas. ", dijo Scarlett.

Ella describe el mensaje de Jesse como una "poderosa fórmula de amor".

"Si le preguntas a un ser humano, ¿quieres amor o quieres miedo, odio, frustración, resentimiento en una bandeja? ¿Cuál van a elegir? Van a elegir el amor", dijo Scarlett.

Scarlett cree que Jesse siempre está con ella y ha dedicado su vida a hacer que otros niños se sientan seguros.

Ana Grace

"Ana era una persona muy amorosa y este edificio no la reflejaría si no se encontrara amor en él", dijo su padre Jimmy.

A Ana Grace le encantaba cantar y bailar. Ahora, 10 años después, la Escuela Primaria Magnet CREC Ana Grace Academy of the Arts existe en memoria de ella.

La ceremonia oficial de inauguración de la escuela se llevó a cabo en marzo, solo unos días antes de que cumpliera 16 años.

"No la tenemos físicamente, así que eso me pone muy triste y molesto, pero estoy superado por el amor porque la tuvimos durante seis años y medio y vaya, hicimos todo lo posible para hacerle saber que la amaban", dijo Jimmy.

"Siento tanta gratitud de que los niños aprendan aquí y que podamos recordar a Ana de una manera muy sagrada", dijo Nelba, la madre de Ana.

Nelba trabajó con arquitectos para diseñar la escuela en lo que su esposo describió como "una expresión de amor realmente hermosa".

CREC estaba haciendo la transición hacia un edificio para combinar las escuelas especializadas en artes para las escuelas primarias y secundarias. Casi dos años después de la muerte de Ana, se les preguntó a sus padres si estarían dispuestos a nombrar la escuela en su honor.

"Y guau, qué manera más maravillosa y atenta de honrar a nuestra pequeña", dijo Jimmy.

"En muchos sentidos, se siente como si nunca nos hubiéramos ido. Se siente muy natural, como un tributo apropiado y una manera apropiada para que la comunidad nos rodee con sus brazos, y para que nosotros los abracemos a ellos", Nelba dijo.

Cuando entras por primera vez a la escuela, hay una flor que Ana dibujó en exhibición.

Su padre dijo que le encantaba el color púrpura y que está presente en casi todos los salones de la escuela.

"Ya sea en la pintura o en la alfombra, los azulejos de la pared, las obras de arte. Todas las cosas que amaba están entretejidas en la estructura de este edificio", dijo Jimmy.

Hoy

“Creo que Sandy Hook siempre será un lugar donde sucedió algo horrible. Pero también creo que Sandy Hook, será un lugar donde sucedan cosas asombrosas”.

La comunidad inauguró un monumento que ha estado en desarrollo durante casi una década. Es un proyecto destinado a honrar las vidas perdidas en la tragedia de Sandy Hook.

El sitio conmemorativo se abrió al público en noviembre de 2022 por primera vez.

Charlotte Bacon y Jack Pinto tenían seis años cuando perdieron la vida. Sus madres, que ahora son amigas devotas, señalaron los nombres de sus dos hijos entre otros 24 grabados en piedra.

Caminando por el camino hacia el monumento, describieron el significado detrás de varias creaciones en todo el sitio, desde los caminos entrelazados que simbolizan diferentes caminos a través del dolor, hasta el solitario árbol sicómoro.

"El sicómoro sagrado, que es un árbol conocido por recibir castigos y palizas. Pero aún así... se sabe que es un símbolo de amor, fertilidad y protección", dijo la madre de Charlotte, Joann Bacon.

Otro símbolo oculto se encuentra debajo del cartel de bienvenida.

"Los monumentos conmemorativos emergentes que ocurrieron [en] los días posteriores al tiroteo se reunieron y luego se incineraron. Esas cenizas se colocaron en una caja y en el cartel de bienvenida al entrar en el monumento, se sepultan en eso", dijo Joann.

Todas sus penas y dolores se vertieron en un monumento eterno: una manera de nunca olvidar a los que perdieron ese día.

El monumento fue financiado parcialmente por la ciudad y el estado. Se construyó cerca de la escuela primaria Sandy Hook reconstruida y se puede ver desde el anochecer hasta el amanecer.

"Solo aquellos que perdieron a un hijo pueden entender realmente el corazón que hay en esto y lo que significa cuando estás poniendo el nombre de tu hijo en piedra para que sea recordado para siempre", dijo Tricia Pinto, la madre de Jack.

Ahora, 10 años después de la tragedia, los sobrevivientes, los padres y los miembros de la comunidad se enorgullecen de llamar hogar a Newtown.

Creo que este lugar siempre se sentirá como un hogar para mí. -Ashley Hubner

"Estoy muy orgulloso de ser de Newtown. Amo a mi comunidad", dijo Hoekenga. "Newtown ocupa un lugar muy importante en mi corazón".

"Familia, amigos, fe. Eso es Newtown", dijo Weiss.

Para apoyar a las familias de Sandy Hook, haz clic aquí.