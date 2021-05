10 excelentes lugares para comer en Lawrence

El paisaje de Massachusetts está adornado de antiguas ciudades industriales, incluida una a 30 minutos al norte de Boston que todavía tiene la apariencia de una ciudad industrial. Lawrence también es conocida como la "ciudad inmigrante", con personas de todo el mundo que se mudaron aquí durante los últimos 150 años, lo que la convirtió en una de las comunidades más diversas del estado. Esto, como era de esperarse, ofrece excelentes opciones gastronómicas, que incluyen varios restaurantes italianos, innumerables restaurantes mexicanos, centroamericanos, sudamericanos y caribeños, y también una buena cantidad de restaurantes asiáticos. A continuación se mencionan algunos lugares, y la mayoría son negocios independientes que son populares principalmente entre los lugareños.

Para algunos, Café Azteca (180 Common Street) es un preferido cuando se trata de restaurantes en Lawrence, con este lugar del centro que sirve deliciosos platos mexicanos en un ambiente alegre lleno de bellas obras de arte locales. Si te gustan los chiles rellenos, tamales, burritos, chimichangas, enchiladas, taquitos, quesadillas y fajitas, Azteca hace una gran variedad de estos y te harán olvidar rápidamente de las cadenas mexicanas que sirven estos platos.

Ubicado en un rincón de la ciudad que se considera la "Pequeña Italia" de Lawrence, Napoli Pizza and Subs (79 Common Street) parece un lugar típico de comida para llevar, pero algunas de las ofertas son realmente especiales. Claro, aquí puedes conseguir bocadillos fríos y calientes junto con pizza de masa delgada al estilo italiano, pero Napoli también sirve deliciosas porciones de pizza siciliana, y su menú incluye excelentes empanadas de carne, empanadas de espinacas y empanadas de brócoli, lo que hace muy difícil decidir qué pedir exactamente.

Tacos Lupita (505 Broadway) , que forma parte de un grupo local de lugares de comida callejera mexicana y salvadoreña que alguna vez tuvo una ubicación en Somerville, es el lugar perfecto para ir si quieres un bocado rápido y estás en el lado norte de la ciudad cerca de la línea Methuen. Si nunca has comido una gordita (pastel relleno salado), una mulita (básicamente una quesadilla con más cosas adentro) o una torta (sándwich mexicano), Tacos Lupita es una visita obligada, y también puedes pedir burritos y tacos.

La mayoría de los restaurantes en Lawrence están bien alejados de la autopista, pero si lo desea, Lee Chen Chinese Cuisine (230 Winthrop Avenue) está literalmente a la orilla de la ruta 495 y aunque está en una franja de carretera que está llena de cadenas de comida y estaciones de servicio, este restaurante es todo menos genérico. Un poco exclusivo pero también informal y familiar, Lee Chen ofrece algo para todos, con un menú que incluye una mezcla de platos picantes de Sichuan y comida chino-estadounidense a la antigua.

Las cervecerías parecen estar por todos lados en estos días, y en Lawrence no es a excepción con la llegada de la cervecería Spicket River Brewery (56 Island Street). Ubicada en un complejo histórico de molinos que en realidad está en una isla entre el río Merrimack y el canal norte, la cervecería Spicket River está cargada de encanto, incluido un acogedor patio ubicado entre las sombras de los hermosos edificios antiguos.

Uno de los mejores tipos de fusión que tendrá es cuando se combinan comidas sudamericanas y asiáticas, y el restaurante Japu (4 Union Street) es uno de esos lugares, que ofrece cocina japonesa con influencias peruanas (también conocida como "Nikkei"). Ubicada en la misma isla que Spicket River Brewery, Japu cuenta con un hermoso interior dentro de uno de los molinos, mientras que su patio al aire libre da al agua, y su menú incluye sushi junto con pollo teriyaki, empanadas, platos de fideos, ceviche y mucho más.

Otro lugar junto al agua es Salvatore's (354 Merrimack Street), un restaurante italiano exclusivo e informal que se encuentra en un enorme edificio antiguo a lo largo del río Merrimack. Un lugar para cenar que en realidad comenzó como Sal's Pizza, Salvatore's es un lugar perfecto para salir por la noche o un lugar para ir con grupos de amigos o compañeros de trabajo, y sus espaciosas excavaciones permiten un fácil distanciamiento social, mientras que su pintoresca terraza junto al río es definitivamente el lugar para estar cuando hace buen tiempo.

Lawrence tiene excelentes opciones de comida caribeña, y Pollo Tipico (190 Lawrence Street) no es tan fácil de encontrar, pero vale la pena buscarlo. Escondido en un pequeño sitio comercial al norte del centro de la ciudad, Pollo Tipico es uno de los favoritos entre los lugareños para la comida dominicana, con su menú que incluye platos como mofongos y tostones (los cuales son imprescindibles si le gustan los plátanos fritos) junto con pollo rostizado, estofado de pescado frito y chivo.

Napoli no es el único lugar en Lawrence que ofrece pizza siciliana, como Trípoli Pizza and Bakery (106 Common Street) - que se encuentra básicamente al otro lado de la calle en el el barrio Little Italy de la ciudad antes mencionado, también hace bandejas para los clientes hambrientos que buscan obtener una rebanada o dos. Y aunque Trípoli es conocida en parte por su pizza, también es una panadería antigua que vende galletas italianas, cannoli, pan scali, pasteles y una variedad de pasteles.

Si está buscando un restaurante latinoamericano más exclusivo, Terra Luna Café (225 Essex Street # 1 ) debería estar en su lista corta de lugares para ir . Ubicado en el corazón del centro de la ciudad, Terra Luna se encuentra en un hermoso espacio con mucha madera vieja y ladrillos a la vista, y su menú incluye platos como camarones al coco, langosta rellena, pargo rojo a la sartén, falda de ternera a la parrilla, cerdo frito chuletas y arroz con pollo, mientras que también se pueden pedir todo tipo de cócteles tropicales.