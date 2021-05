10 excelentes lugares para comer en Lowell

Si bien Boston, Cambridge, Somerville y Brookline tienen una gran cantidad de restaurantes a los que vale la pena ir, otra ciudad que es una visita obligada para comer se encuentra a poca distancia en auto hacia el norte.

De hecho, Lowell es uno de los lugares más subestimados para salir a cenar en la región, en parte debido a su increíble diversidad de opciones, que incluyen de todo, desde el sudeste asiático hasta América Latina, Grecia y mucho más. Elegir solo diez restaurantes para considerar no es lo más fácil de hacer, pero los lugares para comer a continuación le darán una idea de lo que encontrará en esta fascinante ciudad.

De hecho, Lowell tiene una amplia variedad de opciones de comida, y si desea elegir entre algunas, todo bajo un mismo techo, Sizzling Kitchen (602 Merrimack Street) puede sea ​​su mejor apuesta. Una especie de restaurante de fusión asiática, este restaurante en las afueras del centro ofrece platos con influencias tailandesas, vietnamitas y coreanas, y también puede pedir platos italianos, con un menú que incluye platos como pollo marsala, teriyaki de ternera, estofado de kimchi, pad de camarones tailandeses y fideos de cerdo.

Lowell tiene una buena cantidad de restaurantes y tiendas de alimentos griegos, y el Restaurante Olympia (453 Market Street) es un favorito desde hace tiempo por sus deliciosos platos de comida casera griega. Ubicado a poca distancia de Sizzling Kitchen, y al lado de una excelente tienda de alimentos llamada Sophia's Greek Pantry North, el Olympia ofrece platos tan sabrosos como calamares fritos, hojas de parra rellenas, pastitsio, moussaka, gyros, cordero al horno y pimientos rellenos.

Muchos comensales vienen a Lowell por su variedad de restaurantes del sudeste asiático, y Hong Cuc Grand Eatery (11 Grand Street) es sin duda uno de los mejores. Un lugar de comida para llevar ubicado cerca del final de Lowell Connector, Hong Cuc se especializa en banh mi (sándwiches vietnamitas), con opciones que incluyen carne de res, pollo, cerdo y pescado junto con daikon, pepinos, cebollas, zanahorias y mayonesa, todo relleno en un Baguette francés. (Otras ofertas incluyen rollos de huevo, rollitos primavera y té de burbujas).

Justo en el corazón de la encantadora zona del centro de Lowell se encuentra 1981 Ramen Bar (129 Merrimack Street), un acogedor restaurante donde encontrará versiones exquisitas de ramen con opciones de fideos y variedad de caldos que incluyen pollo, cerdo y miso, mientras que el menú también tiene elementos como shumai, bao, gyoza, edamame y alitas.

Su nombre puede hacerte preguntarte qué tipo de restaurante es exactamente, pero Good Thymes (1278 Gorham Street) es tu clásico restaurante de barrio de la vieja escuela que es familiar amigable y te ofrece mucha comida a precios bajos. Este espacioso comedor en South Lowell tiene todo tipo de platos a la antigua, que incluyen croquetas de pollo, una cena de pavo asado, pollo frito, camarones al langostino, una cazuela de mariscos y, de postre, tarta de fresas y pudín de uva y nueces.

Si lo que se te antoja son hot dogs, Elliot's Famous Hot Dogs (37 Elliott Street) es el lugar al que quizás quieras ir, ya que este pequeño hueco al sur del centro de la ciudad es donde los lugareños buscan hogdogs baratos, y se pueden pedir con opciones como queso, chile, tocino y chucrut. Si estás buscando algo más que un hot dog, Elliot's también tiene opciones como hamburguesas, bistec y queso, sándwiches de jamón, BLT y queso a la parrilla.

Aunque quizás no sea un nombre familiar fuera del área de Lowell, Simply Khmer (26 Lincoln Street Unit # 1) es muy popular entre los lugareños, y obtuvo algo de atención nacional hace unos diez años, cuando el famoso Andrew Zimmern visitó el lugar. Escondido en una calle lateral en un pequeño centro comercial, Simply Khmer ofrece la mejor comida camboyana en el área local, con todo tipo de platos de arroz, fideos y mariscos, incluidos algunos que tienen mucho picante.

Lowell tiene una cantidad decente de restaurantes centroamericanos, sudamericanos y caribeños, y Gary's Tipico (26 Andover Street) es un lugar que se enfoca principalmente en este último. Este luminoso y alegre restaurante a orillas del río Concord ofrece todo tipo de platos dominicanos que incluyen ceviche de camarón, mofongo, arroz y frijoles, bistec a la parrilla, paella y pargo rojo entero, junto con margaritas y otras bebidas de frutas.

Puede ser difícil encontrar comensales vintage era en el área metropolitana de Boston, pero Lowell tiene varios, incluido el Cameo Diner (715 Lakeview Avenue) , un lugar animado al norte del río Merrimack que es popular entre los lugareños y los estudiantes en la cercana UMass Lowell. Los clientes de toda la vida se pueden encontrar sentados en los taburetes a lo largo del mostrador o en las cabinas, disfrutando de abundantes raciones de papas, tortillas, huevos benedictinos, panqueques, tostadas francesas y más.

Uno de los espacios de restaurantes más interesantes de Lowell es Coffee and Cotton (250 Jackson Street ), un café que se encuentra en el cuarto piso del Mill No. 5, un molino restaurado al oeste del centro de la ciudad que también alberga un mercado de agricultores, un puñado de tiendas y un teatro. Desafortunadamente, la pandemia ha afectado a los negocios aquí, incluidos Coffee and Cotton, que actualmente solo abre los fines de semana para llevar, pero cuando su área interior vuelva a abrir, se encontrará en un espacio hogareño con excelentes vistas del Parque Histórico Nacional Lowell.