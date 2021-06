11 maneras de celebrar Juneteenth en Boston

El 19 de junio de 1865, los soldados de la Unión llegaron a Galveston, Texas, trayendo noticias que cambiaron la vida de las personas que vivían en la esclavitud allí: la Confederación había caído y todas las personas esclavizadas ahora eran libres. Ese día, el 19 de junio, se conocería como el decimonoveno, un día de celebración y reflexión para los afroamericanos y las personas de todas las razas en todo el país.

El año pasado, el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, firmó una medida para designar el día histórico como feriado estatal, y el martes, el Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para convertir el decimosexto a un feriado federal.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Dado que la medida de Massachusetts no entró en vigor hasta julio de 2020, este lunes será la primera vez que el estado celebre oficialmente la festividad y muchos grupos planean hacer todo lo posible.

El evento principal en Boston será la celebración anual en Franklin Park, que generalmente incluye comida, música y otras diversiones veraniegas. Si desea unirse a la celebración y la reflexión, aquí hay 10 eventos adicionales que puede visitar en Boston.

Dirígete al JazzUrbane Cafe en Nubian Square para comenzar la celebración con One Night in Boston. Con un estreno de una película y actuaciones musicales de grupos como Boston's Children's Chorus y Project STEP, este evento gratuito abrirá un fin de semana de festividades.

Si está buscando una forma más discreta de participar en las festividades, pase por el césped de Loring Greenough House en Jamaica Plain para ver una proyección de "Miss June 19th". Los boletos cuestan $ 5 para los miembros de Loring Greenough House y $ 7 para los no miembros.

Si espera aprender más sobre la historia del culto africano y la esclavitud en Estados Unidos, no puede perderse el Jubileo del 16 de junio. El Museo de Bellas Artes, en asociación con New Roots AME Church, ofrece una exhibición interactiva al aire libre de 30 minutos que muestra las diversas formas en que los africanos esclavizados "subvertieron las prácticas dominantes de adoración para conectarse con Dios, la comunidad y la naturaleza".

El sábado, District Hall albergará tiendas emergentes y actuaciones musicales de DJ y artistas con sede en Boston. La tienda emergente estará abierta a partir de la 1 p.m. a las 5 p.m. y aquellos que quieran mantener la fiesta pueden quedarse para la fiesta posterior, que comenzará a las 8 p.m. hasta la 1 a.m.

¡Póngase creativo con el Proyecto de Arte de Dorchester Ave! Los miembros del espacio de arte impulsado por la comunidad conducirán un taller paso a paso el sábado a partir de las 3:30 p.m. hasta las 6:00 p.m. Los boletos cuestan $ 25 e incluyen un lienzo, pinceles y pinturas.

Si todavía desconfía un poco de las multitudes y las reuniones en persona, no se preocupe, aún puede entrar en el espíritu con Freedom Fête, una fiesta de baile virtual con música que celebra la belleza y las contribuciones de la diáspora africana. El evento en línea es gratuito, aunque se alientan las donaciones al Proyecto Boston Ujima, For the Gworls y Activation Residency, tres organizaciones de base que empoderan a las mujeres morenas y negras y a las personas trans.

Mass. Peace Action será el anfitrión de una doble campaña el sábado, comenzando al mediodía con oradores destacados en Copley Square, incluidos la representante estatal Nika Elugardo, la representante estatal Gloria Fox y el ex concejal de la ciudad Charles Yancey. A las 3 p.m., la organización se trasladará a Carson Beach en South Boston para disfrutar de comida, música y diversión al aire libre.

Para una dosis de comedia y poesía, Ronan Park en Dorchester es el lugar para estar. De 5 a 8 p.m., puede escuchar las llamadas a la acción de los artistas y ayudar a recaudar fondos para las familias de Massachusetts afectadas por la violencia policial.

Para aquellos que buscan aprender más sobre la festividad y su historia, pruebe la Observancia virtual de la Emancipación del Decimosexto. Organizado por el Comité del Decimosexto de Boston y el Museo del Centro Nacional de Artistas Afroamericanos, este evento en línea gratuito incluirá lecturas históricas, actuaciones musicales y un discurso de apertura de un líder de la comunidad de Boston.

Si no puede elegir solo una forma de celebrar, el Museo de Bellas Artes ofrece una variedad de eventos durante todo el día. De 10 a. m. a 10 p. m., Puede hacer arte, escuchar música en vivo o ver un documental, todo gratis en el campus al aire libre del MFA.

El North End Music and Performing Arts Center NEMPAC iniciará su décima temporada con "June 19th: Opera in the Key of Freedom" en la African Meeting House en el Black Heritage Trail de Boston. El programa contará con una variedad de música de compositores negros a lo largo de tres siglos y se transmitirá en línea de forma gratuita.