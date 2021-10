12 empleados del estado de CT puestos bajo licencia no paga por incumplimiento de requisitos de COVID-19: Gobernador

Doce empleados del estado de Connecticut en período de prueba han sido puestos en licencia sin goce de sueldo por no cumplir con los requisitos de prueba y vacuna COVID-19, según el gobernador Ned Lamont.

"Nos comunicamos con ellos más de una vez y le dijimos te vacunas o te hacen la prueba, y si dices que no, no puedes trabajar aquí. No es seguro", dijo Lamont.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Hasta el jueves por la tarde, el 2,2 por ciento de los empleados estatales no cumplían con los requisitos.

Los funcionarios estatales dijeron el jueves que el 78% de los empleados del poder ejecutivo están completamente vacunados y solo 671 empleados, o el 2,2%, seguían sin cumplir. El resto optó por pruebas semanales.

El viernes, Lamont dijo que a medida que se acercaba la fecha límite, más empleados estatales se presentaban diciendo que se estaban vacunando o que estaban cumpliendo con el protocolo de prueba. Más del 98 por ciento pueden servir a la gente de Connecticut, dijo.

Cuando se le preguntó cuándo el estado avanzaría y pondría a los empleados que no están en período de prueba en licencia sin goce de sueldo, Lamont dijo que menos de una semana.

La oficina del gobernador dijo anteriormente que la mayoría de los empleados que no cumplían tenían la intención de cumplir con los requisitos, pero la presentación de la información está incompleta.

La fecha límite para cumplir con los requisitos era el lunes y aquellos que optaran por no cumplir con los requisitos podrían enfrentar una licencia sin goce de sueldo a partir de hoy.

La orden ejecutiva emitida por el gobernador Ned Lamont requiere que todos los empleados del estado de Connecticut, el personal de cuidado infantil y el personal de las escuelas PreK-12 en todo el estado estén vacunados contra el COVID-19 y que las personas que están exentas se realicen la prueba semanalmente. El mandato solo se aplica a los empleados del poder ejecutivo, no del judicial o legislativo.