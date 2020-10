2 muertos, 50 infectados por COVID en facilidades de vivienda asistida en Connecticut

Al menos dos personas han muerto y al menos 50 están infectadas en un brote de coronavirus en The Residence of Brookside y Avon Health Center, un centro de vida asistida y un hogar de ancianos en Avon, según el distrito de salud local.

Según la directora del distrito de salud de Farmington Valley, Jennifer C. Kertanis, creen que el brote comenzó con un residente de The Residence en Brookside, que dio positivo a fines de septiembre.

“Parece que comenzó con un residente positivo (de The Residence at Brookside), que se extendió rápidamente tanto entre residentes como entre trabajadores, algunos de los cuales trabajan en más de una instalación”, dijo Kertanis.

El Departamento de Salud Pública del estado dijo que estaban investigando dos grandes brotes en las instalaciones.

Los funcionarios del DPH dijeron en The Residence at Brookside, 11 residentes dieron positivo. La instalación ha reportado dos muertes de residentes, pero una no está claramente confirmada como COVID-19, dijo el DPH. Tres miembros del personal dieron positivo.

DPH dijo que el brote en Avon Health parece estar contenido en una unidad. Las autoridades dijeron que 22 residentes dieron positivo y una persona murió. Actualmente, tres residentes están hospitalizados. Catorce miembros del personal también dieron positivo.

Los residentes fueron evaluados el lunes y los resultados están pendientes. Las pruebas del personal estaban programadas para los martes y miércoles.