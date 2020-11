2 restaurantes de Stamford cerrados por violar reglas de COVID-19

El Departamento de Salud de la ciudad cerró dos restaurantes en Stamford después de que funcionarios dijeron que violaron las órdenes ejecutivas del estado para COVID-19.

Las autoridades dijeron que Cafe Luna en West Broad Street y Reyes Bar & Restaurant en Still Water Avenue estaban cerrados por violar las pautas de salud y seguridad por hacinamiento, usar máscaras y servir alcohol sin comida.

Según las autoridades, ambos negocios habían sido contactados previamente por los oficiales de citación de la ciudad para corregir violaciones.

“Entiendo que las empresas están pasando apuros en este momento, pero no es seguro para nuestra comunidad relajarse en las pautas de salud y seguridad y no es justo que las empresas que mantienen buenos protocolos de COVID corran el riesgo de más cierres porque algunos establecimientos no lo están siguiendo las reglas ", dijo en parte el alcalde David Martin.

El lunes, el gobernador Ned Lamont anunció que el estado volvería a la "Fase 2.1" a medida que los casos del virus sigan aumentando.

Como parte de la reversión, los restaurantes tendrán que limitar la capacidad al 50% y las mesas tendrán un máximo de ocho personas. Este es un paso atrás de la fase 3, que permitió a los restaurantes tener una capacidad del 75%.

Todos los restaurantes y entretenimientos ahora tendrán un horario de 9:30 p.m. toque de queda, con la excepción de los servicios de comida para llevar y entrega.