3 mujeres demandan a Harvard y alegan que la escuela ignoró el acoso sexual

Tres estudiantes de posgrado de la Universidad de Harvard dijeron en una demanda federal presentada el martes que la escuela de la Ivy League durante años ignoró las quejas sobre acoso sexual de un profesor de renombre y le permitió intimidar a los estudiantes amenazándolas con obstaculizar sus carreras.

“El mensaje enviado por las acciones de Harvard alegadas en la denuncia es claro: los estudiantes deben callar. Es el precio a pagar por un título”, dijo Russell Kornblith de Sanford Heisler Sharp, el bufete de abogados de las mujeres, en un comunicado.

La demanda presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Boston alega que una de las estudiantes, Lilia Kilburn, fue objeto de repetidos besos y manoseos a la fuerza ya en 2017 por parte del profesor de antropología y estudios africanos y afroamericanos John Comaroff.

En otra ocasión en 2017, cuando se reunió con Comaroff para discutir sus planes de estudiar en un país africano, él dijo repetidamente que podría ser objeto de violencia en África porque tenía una relación homosexual, según la demanda.

“La Sra. Kilburn se quedó congelada en estado de shock, mientras que el profesor Comaroff continuó durante aproximadamente cinco minutos”, dijo la demanda.

Comaroff, que no figura como acusado en la demanda, dijo en un comunicado de sus abogados que "niega categóricamente haber acosado o tomado represalias contra ningún estudiante".

"Con respecto a la Sra. Kilburn, el profesor Comaroff no la besó ni la tocó de manera inapropiada en ningún momento", dice el comunicado.

En cuanto a la discusión sobre los peligros de posible violencia que enfrentaría en África si viaja con una pareja del mismo sexo, el comunicado dice que él le estaba dando el consejo apropiado motivado por la preocupación por su seguridad.

Las otras dos demandantes, Margaret Czerwienski y Amulya Mandava, dijeron que cuando denunciaron el comportamiento de Comaroff a los administradores de la universidad, él tomó represalias contra ellas amenazándolas con descarrilar sus carreras.

Comaroff negó haber amenazado a Czerwienski o Mandava, pero en cambio "hizo todo lo posible para ayudar a estas estudiantes a avanzar en sus carreras".

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen ser víctimas de agresión o acoso sexual a menos que decidan denunciarlo públicamente, como lo han hecho las tres mujeres.

Los tres demandantes presentaron quejas ante la Oficina de Resolución de Disputas de Harvard en julio de 2020 alegando que la escuela violó el Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación de género en la educación.

Un portavoz de Harvard en un correo electrónico se negó a comentar sobre la demanda, pero proporcionó una copia de una carta de la decana de la Facultad de Artes y Ciencias, Claudine Gay, que decía que Comaroff fue puesto en licencia administrativa el mes pasado por el resto del semestre de primavera después de que los investigadores de la universidad descubrieran que se involucró en una conducta verbal que violó las políticas de conducta profesional y sexual y de género de la escuela.

La demanda busca un juicio con jurado, daños no especificados y un fallo de que Harvard violó los derechos de las mujeres.