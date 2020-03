El contenido siguiente ha sido creado en colaboración con Hartford HealthCare. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo. Haz click aquí para conocer más sobre Hartford HealthCare.

Cada año, el cáncer colorrectal cobra aproximadamente 50,000 vidas en los Estados Unidos. Aunque los números han disminuido constantemente en los últimos 30 años, sigue siendo la segunda causa principal de muerte entre los hispanos. Afortunadamente, hay una manera de seguir bajando estos números: con prevención.

Aprovechando que es el Mes de Concientización sobre el Cáncer Colorrectal, es importante recordar no solo los riesgos de esta enfermedad, sino también los pasos simples que puedes tomar para ayudar a prevenirla.

Aquí hay algunas maneras que te ayudarán a mantener un colon saludable:

Conoce tu historial médico: Puede parecer un cliché, pero la información es un verdadero poder, y en este caso, un poder sobre tu propia salud. Cuanto más sepas sobre tu salud y el historial de tu familia, será más fácil mantenerte saludable. Por ejemplo, tener diabetes tipo 2 o una enfermedad intestinal inflamatoria, como la enfermedad de Crohn, aumenta las posibilidades de desarrollar cáncer colorrectal. Esto significa que tendrás que hacerte una prueba de despistaje de cáncer de colon más temprano y más seguido. (En general, es una buena práctica saber las enfermedades a las que uno puede ser propenso y cómo reducir su riesgo).

Es el Mes de Concientización sobre el Cáncer Colorrectal. No dejes que tu madre se preocupe por ti.

Practica la prevención: “Dado que el cáncer colorrectal en etapa inicial no suele presentar síntomas, la detección es sumamente importante”, dice el Dr. Alvaro Menendez, hematólogo y oncólogo del Hartford HealthCare Cancer Institute. Por lo tanto, debes considerar hacerte una prueba de detección a partir de los 50 años o antes si tienes algún otro factor de riesgo, como obesidad, no haces ejercicio, eres un fumador prolongado, comes mucha carne roja y/o procesada, tienes un consumo bajo de calcio o bebes una cantidad moderada o alta de alcohol. Ten en cuenta: tu historial médico determinará la frecuencia con la que debes realizarte un examen.

Controla tu dieta: Las personas con obesidad tienen un 30 por ciento más de probabilidades de desarrollar cáncer colorrectal que aquellas con un peso normal. Se estima que uno de cada tres adultos estadounidenses es obeso, y esto afecta a los hispanos en particular, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. De hecho, en 2015, los hispanoamericanos tenían 1.2 veces más de probabilidades de ser obesos que los no hispanos. Y, teniendo en cuenta que marzo también es el Mes de la Nutrición, es el momento ideal para darle una mirada a nuestras dietas. Menendez recomienda reducir el consumo de carnes rojas y evitar los alimentos procesados. Además, mantener una dieta rica en frutas, verduras y grasas saludables hará maravillas, no solo para tu colon, sino también para tu cuerpo en general.

Empieza a moverte: Es difícil superar el ejercicio regular: reduce el riesgo de muchas enfermedades graves. El ejercicio juega un papel sumamente importante para disminuir el riesgo de tener cáncer de colon, además de dar un gran empuje mental. Cualquier cantidad de actividad física es mejor que ninguna, pero practicar unos 30 minutos de alguna actividad moderada hará maravillas para tu salud en general. Elige algo que te guste, como caminar, jugar tenis, bailar o nadar, así estarás encaminado a tener un colon más saludable.

El Hartford HealthCare Cancer Institute ofrece un cuidado innovador cerca de casa. Con centros integrales dedicados al cáncer ubicados en cinco hospitales en Connecticut, su equipo de médicos altamente calificados está listo para responder todas sus preguntas relacionadas al cáncer, sin importar en qué parte del estado se encuentre. Para más información, haga click aquí.