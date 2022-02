4 personas mueren en accidente de vía contraria en la I-84 en Hartford

La policía estatal identificó a cuatro personas que murieron en un accidente en sentido contrario en la Interestatal 84 en Hartford, Connecticut la madrugada del sábado.

Un Chevy Equinox iba en dirección contraria por la I-84 Este en el túnel junto a la salida 51 en el centro de Hartford alrededor de las 2:45 a. m. cuando chocó de frente con un camión, según la policía estatal.

La policía estatal dijo que Natachia Izekia Rivera-Hall, de 40 años, de Hartford, conducía el vehículo en sentido contrario en la carretera. Ella y tres pasajeros fueron declarados muertos en la escena.

La policía identificó a un pasajero como April Slade, de 40 años, de Hartford, y dijo que los investigadores estaban trabajando para identificar a las otras dos personas que murieron.

El lunes por la tarde, la policía identificó a los dos pasajeros adicionales como Yarelis Ramos, de 37 años, de Hartford, y Quashonda Grant, de 31 años, también de Hartford.

El conductor del otro vehículo involucrado en el accidente fue transportado al Hospital de Hartford para recibir tratamiento por posibles lesiones menores, dijeron las autoridades.

El accidente sigue bajo investigación. Se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con TFC John Wilson #1060 en Troop H al (860) 534-1098.

La carretera estuvo cerrada durante más de cuatro horas después del accidente.

La policía estatal emitió un comunicado sobre accidentes en sentido contrario en el estado:

“El tema de los conductores en sentido contrario no es exclusivo de nuestro Estado. Es una batalla que se enfrenta a nivel nacional y lamentablemente no es algo nuevo. Cuando se reciben llamadas reportando conductores en sentido contrario , la policía estatal responde rápidamente ya que reconocemos plenamente el peligro inminente involucrado. En general, los factores que contribuyen a conducir en sentido contrario no se limitan a aquellos que están discapacitados, sino que también pueden involucrar a aquellos que experimentan una crisis mental, conductores desorientados que pueden estar experimentando los efectos de la enfermedad, e incluso condiciones climáticas severas que pueden limitar la visibilidad. Los conductores que se encuentran en sentido contrario a menudo son identificados por los policías que los encuentran al patrullar mientras viajan por la carretera, así como por miembros del público que los reportan a través del 911. inste al público a que siga llamando al 911 de inmediato cuando vea a estos conductores en la carretera. Ayudar a sus seres queridos a controlar su salud mental y física y evaluar las capacidades de conducción para determinar e si mantener una licencia de operador es apropiado, detenerse y llamar al 911 si se enferma mientras conduce, evitar viajar en condiciones climáticas severas y tener un conductor designado o usar un servicio de viaje compartido son todas formas que pueden ayudar a prevenir estos sucesos ."

Fue el segundo accidente fatal en sentido contrario en las carreteras de Connecticut el sábado por la mañana.

Dos personas murieron en un choque en dirección contraria en la I-91 en Meriden apenas unos 20 minutos antes del choque en Hartford.

El automóvil viajaba en dirección contraria por la I-91 Norte justo antes de las 2:30 a. m., según la policía.

Momentos después, la policía recibió un informe de que el vehículo en dirección contraria estuvo involucrado en un choque con otros vehículos en el área de la salida 18.

Dos personas fueron declaradas muertas en la escena, según las autoridades, fueron identificadas como Charde Monet Spates, de New Haven, de 21 años, y Judith Melvin-Levy, de Windsor, de 50 años.