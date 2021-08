El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Hartford HealthCare. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Nueva Inglaterra. Haz clic aquí para conocer más sobre Hartford HealthCare.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Contratar a una partera para ayudarte a dar a luz quizás parezca una opción únicamente utilizada por las embarazadas en los viejos tiempos. Sin embargo, incluso hoy, una gran cantidad de mujeres deciden incluir a una partera en el proceso de su embarazo y parto. Las parteras pueden jugar un papel sumamente importante en uno de los momentos más especiales de tu vida.

Sin embargo, existen ciertos malentendidos sobre qué hacen y qué no hacen. Por ejemplo, algunas personas creen que las parteras sólo acuden a partos caseros o partos que no permiten medicación analgésica. Pero la realidad es que incluir a una partera en este proceso no equivale a rechazar atención médica. Se trata simplemente de tener a alguien a tu lado que te ayude a ti y a tu doctor a crear un plan que funcione para ti y el bebé.

Hoy en día, las parteras son profesionales altamente capacitadas que basan su trabajo en información comprobada para promover embarazos más saludables y partos naturales que eviten procedimientos innecesarios. Incluso pueden promover recuperaciones postparto más sencillas.

A continuación incluimos cinco razones para optar incluir a una partera en tu equipo de salud.

Buscas una experiencia más personal

Las parteras priorizan la salud física, mental, y sentimental de la madre tomando un enfoque holístico en cada paso del embarazo y parto. El tener a una partera a tu lado durante este proceso único ayuda a que te sientas más relajada y apoyada sin importar el estado en el que te encuentres—ya sea el embarazo, trabajo de parto o los primeros meses como madre primeriza.

Algunas áreas en las que ayudan las parteras incluyen:

La planificación familiar

El desarrollo de un plan de parto que se acomode a tanto tus necesidades como las de tu bebé

El apoyo durante el embarazo

Ayuda durante el parto

Recomendaciones a los doctores y especialistas que sean necesarios

Quieres que tu parto sea lo más natural posible

Uno de los principales objetivos de la partera es evitar intervenciones médicas innecesarias. La mayoría de las mujeres que optan por una partera lo hacen para tener un parto más natural. De hecho, estudios han demostrado que tener una partera en tu equipo reduce la tasa de las inducciones médicas de parto y el uso del epidural.

Ten en cuenta que tener un parto natural no quiere decir que tengas que rechazar medicamentos para los dolores de parto. “Nos sentimos cómodas con partos sin medicamentos”, explica Erin Bane, doctora de práctica de enfermería y enfermera obstétrica certificada en los hospitales Backus and Windham, servicios de salud femenina. “Pero la mayoría de nosotras, incluyéndome, apoyamos la decisión de cada persona sobre los medicamentos para los dolores de parto. Como enfermera obstétrica, mi pasión es ayudarte a encontrar la experiencia de embarazo y parto que desees”.

Quieres un parto que funcione para ti

En muchos casos, cuando decides trabajar con una partera, tienes más control sobre dónde tienes a tu bebé. Cuando trabajas directamente con un doctor, es normal que estés limitada al hospital donde trabaja. Con una partera, puedes tener a tu bebé en el hospital, en un centro de parto, o hasta en casa.

Ten en cuenta que lo más importante siempre será la salud y bienestar tuyo y del bebé.

Quieres ayuda para manejar complicaciones que puedan surgir

Enfrentar una complicación inesperada durante el embarazo puede ser desesperante. No obstante, formar equipo con una partera hará que te sientas menos sola en este proceso. “El enfoque de la partería se ha expandido mucho, desde cuidar embarazos de bajo riesgo, a cuidar a embarazadas sufriendo complicaciones leves o moderadas”, explica Bane. “Ahora puedo trabajar con médicos para continuar el seguimiento de aquellos embarazos que salen de lo normal”.

Estás buscando ayuda comprehensiva

Las parteras están entrenadas para todos los aspectos que vienen con la traída de un nuevo integrante familiar al mundo, desde el embarazo y parto hasta el postparto y la lactancia. No sólo tendrás a alguien que te ayude a navegar estos tiempos llenos de cambios, sino que también desarollarás relaciones cercanas con una profesional que siempre priorizará el bienester tuyo y de tu bebé. Aunque esto normalmente implica minimizar las intervenciones médicas innecesarias, si algo llega a surgir, las parteras enseguida determinan si la atención obstétrica es necesaria.

Los servicios de salud femenina en los hospitales Backus and Windham están listos para apoyarte en tu embarazo y parto. Haz clic aquí para más información sobre los servicios que ofrecen.