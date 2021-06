A corte acusado en caso de Vanessa Marcotte el miércoles

El hombre acusado de matar a Vanessa Marcotte busca que desestimen evidencia clave de ADN que supuestamente lo vincula con el crimen durante una audiencia el miércoles por la mañana en Worcester, Massachusetts.

Angelo Colon-Ortiz, de Worcester, está acusado de matar a Marcotte, de 27 años, hace cinco años cuando corría cerca de la casa de su madre en Princeton. Colon-Ortiz se declaró inocente del cargo de asesinato y debe comparecer ante el tribunal a las 9 a.m.

El abogado que representa a Colón-Ortiz argumenta que la evidencia de ADN, un hisopado en la mejilla tomada en 2016 cuando la policía buscaba sospechosos, debería excluirse del juicio.

Los investigadores dicen que Colon-Ortiz acordó darles la muestra, que coincide con el ADN recolectado debajo de las uñas de Marcotte.

Pero la defensa responde que su consentimiento no fue voluntario, por lo tanto, la evidencia no se recogió legalmente, porque Colón-Ortiz no entendió lo que acordó debido a la barrera del idioma.

Marcotte estaba visitando a su madre en Princeton, Massachusetts en 2016 cuando no regresó de una carrera. Su cuerpo fue encontrado horas después en un bosque cercano.