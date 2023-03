A corte dueño de Stash’s Pizza que fue arrestado por cargos de trabajo forzoso

El dueño de la cadena de pizzerías de Boston, Stash's Pizza, compareció el lunes ante un tribunal federal para enfrentar cargos por obligar a los empleados a trabajar bajo amenazas de abuso y deportación.

Stavros Papantoniadis fue arrestado la semana pasada por denuncias de un patrón de abuso que se remonta a más de una década, incluido, según la denuncia presentada en un tribunal federal, que agredió a los trabajadores que estaban en el país sin documentación y les exigió trabajar muchas horas para menos del salario mínimo o llamaría a las autoridades de inmigración.

Un trabajador, un hombre del norte de África que trabajó en varias ubicaciones de Stash entre 2001 y 2015, dijo que Papantoniadis lo pateó en los genitales y lo envió al hospital, según la denuncia. El dueño de la pizzería supuestamente amenazó con matar al hombre si no regresaba de inmediato, y luego nuevamente mientras convalecía durante tres semanas después de someterse a una cirugía en el área.

Un empleado indocumentado de El Salvador dijo que trabajaba 80 horas por semana y no le pagaban horas extra.

“Él podía operar las pizzerías de Stash con menos trabajadores y más baratos sobre los que ejercía un control significativo, todo lo cual redujo los costos operativos y de mano de obra de sus negocios”, escribieron los investigadores sobre Papantoniadis en la denuncia.

En la corte el lunes, el abogado de Papantoniadis cuestionó el motivo de esa víctima, que no fue nombrada por los fiscales, y todos los demás, diciendo que estaban protegidos de la deportación por cooperar con la investigación federal. Con respecto a la cirugía del hombre, dijo que fue por una condición preexistente; Ese hombre también le dijo a los investigadores que Papantoniadis le rompió los dientes con un puñetazo en la cabeza, lo que le obligó a ponerse una dentadura postiza, pero el abogado dijo que el hombre tenía una enfermedad de las encías.

Stash's Pizza permaneció abierto la semana pasada a pesar de que el dueño de la cadena estaba bajo custodia federal. El gerente de la ubicación en Dorchester, Jerry Skordas, defendió a Papantoniadis y le dijo a NBC10 Boston el viernes que los cargos son "más que impactantes, más allá de lo creíble y simplemente falsos".

Joel Gutiérrez dijo que ha trabajado en el restaurante durante tres años y medio y que, si bien, “las denuncias son malas… en este caso al menos, mis compañeros de trabajo y yo hemos sido tratados muy bien”. Bueno."

El hombre obligaba a los empleados a trabajar sin pago mientras los amenazaba con deportación.

Esta no es la primera vez que Papantoniadis tiene problemas por prácticas laborales. El Departamento de Trabajo de EE. UU. presentó una demanda por primera vez en marzo de 2017 contra Stash's Pizza, Boston Pizza Co. y Weymouth Pizza Co y los propietarios Stavros "Steve" Papantoniadis y Polyxeny "Paulina" Papantoniadis. La demanda alegaba que los demandados no pagaron las horas extras adecuadas a 120 empleados, tergiversaron las tarifas de pago de los empleados y falsificaron los registros de horas entre noviembre de 2013 y marzo de 2016.