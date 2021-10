A corte madre de niño de 5 años de New Hampshire desaparecido

La madre de un niño de 5 años de New Hampshire que ha estado desaparecido durante seis meses debe comparecer ante el tribunal el miércoles por cargos relacionados con la desaparición del niño.

Danielle Dauphinais y un hombre con quien estaba, Joseph Stapf, fueron arrestados el domingo por agentes de la Autoridad de Tránsito de Nueva York en el Bronx bajo órdenes de arresto acusándolos de manipulación de testigos y poner en peligro a un niño, dijo la Oficina del Fiscal General de New Hampshire.

Los cargos de manipulación de testigos alegan que Dauphinais y Stapf pidieron a otras personas que mintieran sobre Elijah y dónde vivía, sabiendo que los trabajadores del servicio de protección infantil lo estaban buscando. El cargo de peligro alega que violaron un deber de cuidado, protección o apoyo para Elijah.

La División de Niños, Jóvenes y Familias de New Hampshire había notificado a la policía el jueves que Elijah Lewis estaba desaparecido. La participación de la agencia con el niño no está clara.

La policía estatal dijo la semana pasada que Lewis había sido visto por última vez por "individuos independientes" hace unos seis meses y no había sido reportado previamente como desaparecido a las autoridades. Pero la Oficina del Fiscal General de New Hampshire dijo el martes que los investigadores ahora creen que lo vieron en su casa en algún momento de los últimos 30 días.

Dauphinais y Stapf iban a ser procesados ​​en el Tribunal Penal del Condado de Bronx en la ciudad de Nueva York el lunes por la tarde. Las autoridades buscaban extraditarlos a New Hampshire. Está programado que Dauphinais sea procesada virtualmente en la Corte Superior del Condado de Hillsborough en Nashua a las 11 a.m. del miércoles.

La oficina del fiscal general dijo inicialmente que Stapf también sería procesado en New Hampshire el miércoles, pero luego dijo que su lectura de cargos aún no estaba programada. No quedó claro de inmediato si Dauphinais o Stapf tenían abogados que hablaran en su nombre.

Las autoridades todavía están buscando a Elijah. Los funcionarios de New Hampshire instan a cualquier persona que crea que puede haber visto al niño o que puede tener información sobre su caso a que continúe comunicándose con ellos.

"Solo queremos enfatizar el esfuerzo continuo del público de que si ven algo extraño, extraño o vieron algo en el pasado que podría ayudarnos a encontrar a Elijah", dijo el jefe de policía de Merrimack, Brian Levesque. "Ese es nuestro enfoque en este momento".

La policía utilizó botes para registrar el lago Naticook detrás de una propiedad en Merrimack, New Hampshire, durante el fin de semana. La propiedad frente al mar fue la última ubicación y hogar conocido de Elijah.

"No ha quedado piedra sin remover con respecto a tratar de encontrar a Elijah", dijo el fiscal general adjunto principal de New Hampshire, Ben Agati. "Hay una variedad de cosas que se han recopilado [como evidencia]. En este momento, estamos tratando de ver cómo encajan las diferentes piezas".

La casa fue una escena del crimen activa nuevamente el lunes, con una gran sección de la calle bloqueada y oficiales apostados afuera de la casa.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con Merrimack Police Crimeline al 603-424-2424 o New Hampshire State Police Communications al 603-223-4381 o 603-MCU-TIPS.