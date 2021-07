A corte más acusados por enfrentamiento contra policía en Wakefield

Se espera que tres personas más acusadas en relación con un enfrentamiento armado de 9 horas que cerró parcialmente la Interestatal 95 en Wakefield, Massachusetts, durante el fin de semana, comparezcan ante el tribunal el miércoles.

Los 11 hombres acusados ​​dicen que son miembros de un grupo llamado Rise of the Moors y supuestamente se han negado a hablar con sus abogados designados por el tribunal, retrasando sus comparaciones.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Siete de los sospechosos comparecieron en el Tribunal de Distrito de Malden el martes para su lectura de cargos, que tomó casi un día entero debido a numerosas interrupciones en el tribunal.

Los hombres de Rhode Island, Nueva York y Michigan están siendo procesados ​​por varios cargos relacionados con armas.

Se espera que la sala del tribunal vuelva a alcanzar su capacidad máxima con familiares, simpatizantes y una gran presencia policial.

Los arrestados el sábado fueron identificados como Jamhal Latimer, también conocido como Jamhal Talib Abdullah Bey; Quinn Cumberlander; Robert Rodríguez; Wilfredo Hernandez, también conocido como Will Musa; Alban El Curraugh; Aaron Lamont Johnson, también conocido como Tarrif Sharif Bey; Lamar Dow; Conrad Pierre; un menor de 17 años; y dos que se han negado a identificarse, dijo la policía estatal.

Varios de los sospechosos han pedido que su líder los represente, aunque no es abogado y también ha sido acusado. Cada uno de los sospechosos también ha dicho que querían ser su propio abogado, lo que probablemente prolongará los procedimientos judiciales.

Todos los sospechosos están acusados ​​de conspiración para cometer un delito, posesión ilegal de armas y municiones, posesión de un cargador de gran capacidad, uso de chalecos antibalas en un delito y almacenamiento inadecuado de armas de fuego en un vehículo. Hernández, Johnson, Dow y el adolescente anónimo también están acusados ​​de dar un nombre falso a la policía. No se pudo determinar de inmediato si tienen abogados.

Los soldados recuperaron tres rifles AR-15, dos pistolas, un rifle de cerrojo, una escopeta y un rifle de cañón corto. El grupo se refiere a sí mismo como una milicia y dijo que se adhiere a la "ideología soberana morisca", dijo la policía. Una de las personas arrestadas era un menor de edad y otros dos se negaron a dar sus nombres.

El enfrentamiento comenzó la madrugada del sábado cuando un agente de la Policía Estatal de Massachusetts se detuvo para ofrecer asistencia a los vehículos que encontró al costado de la carretera en la ciudad de Wakefield. La policía dijo más tarde que estaban reabasteciendo combustible. El policía pidió refuerzos y la mayor parte del grupo se internó en los bosques cercanos hasta que se rindieron a un equipo táctico de la policía poco después de las 10 a.m.

El enfrentamiento cerró la Interestatal 95 en el área durante el ajetreado fin de semana festivo y se les dijo a algunos residentes del área que se refugiaran en su lugar. El grupo le dijo a la policía que viajaban de Rhode Island a Maine para realizar un "entrenamiento".

Ninguno de los hombres, que vestían uniformes militares y chalecos antibalas y estaban armados con armas largas y pistolas, tenía licencia para portar armas de fuego en Massachusetts.

Durante el enfrentamiento, un miembro del grupo transmitió en una cuenta de redes sociales del grupo "Rise of the Moors" que no eran antigubernamentales ni antipolicías. El sitio web del grupo dice que son "estadounidenses moros dedicados a educar a nuevos moros e influir en nuestros ancianos".

El sitio web del Southern Poverty Law Center dice que el movimiento ciudadano soberano moro es una colección de organizaciones e individuos independientes que surgieron en la década de 1990 como una rama del movimiento de ciudadanos soberanos antigubernamentales. Las personas en el movimiento creen que los ciudadanos individuales tienen soberanía y son independientes de la autoridad de los gobiernos federal y estatal.

No está claro si Rise of the Moors está específicamente afiliado a ese movimiento.

"Su líder autoproclamado quería mucho que se conociera que su ideología no es contra el gobierno", dijo el coronel de la policía estatal de Massachusetts, Christopher Mason. "Nuestra investigación nos proporcionará más información sobre cuál es su motivación, cuál es su ideología".

Mason dijo que no puede confirmar que sean "miembros validados" del grupo. "Se identifican como se identifican".

Dijo que la policía también está al tanto de lo que el grupo promueve en los sitios de redes sociales, pero no dio más detalles sobre lo que era.

Mark Pitcavage, investigador principal del Centro de Extremismo de la Liga Antidifamación, dijo que el movimiento ciudadano soberano rara vez participa en actividades paramilitares.

"Este grupo en particular, Rise of the Moors, está realmente interesado en eso, por lo que los hace inusuales para los grupos dentro de este movimiento", dijo Pitcavage.

Varios de los pioneros del movimiento ciudadano soberano en la década de 1970 fueron supremacistas blancos. La gran mayoría de los ciudadanos soberanos moros son afroamericanos, dijo Pitcavage.

El grupo no ha respondido solicitudes de comentarios.