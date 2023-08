A corte sospechosos de balacera en Festival Caribeño

Nuevos detalles sobre el impactante acto de violencia ocurrido el sábado por la mañana en Dorchester, cuando un tiroteo dejó ocho personas heridas cerca de la ruta del desfile del Festival Caribeño, podrían surgir este lunes.

Cuatro personas han sido detenidas y Los sospechosos deben comparecer ante el tribunal el lunes.

Los disparos estallaron antes de las 8:00 a.m. del sábado, después de que la policía dijera que dos grupos de personas discutieron en Talbot Avenue, mientras se llevaba a cabo el desfile J'ouvert cerca.

El Departamento de Policía de Boston estuvo presente en el desfile y respondió de inmediato para ayudar a las personas heridas, aplicando torniquetes a algunos de ellos hasta que llegó el Servicio de Emergencias Médicas.

Durante su investigación, la policía arrestó a Gerald Vick y Dwayne Francis, ambos de 30 años y de Dorchester, por cargos de posesión de armas. Las autoridades también arrestaron a Sebastián Fernández, de 21 años, quien tenía una herida de bala en la pierna, y a un joven de 17 años que supuestamente portaba una pistola con interruptor de glock.

El Festival Caribeño de Boston estaba celebrando su 50 aniversario cuando ocurrió el tiroteo. Incidentes violentos similares han ocurrido casualmente durante el festival en años anteriores, pero los funcionarios dijeron que los disparos del sábado no tuvieron nada que ver con el evento en sí.

"Cada vez que se reúne un gran número de personas, y no me importa qué evento sea, siempre ocurren eventos colaterales en general", dijo el comisionado del BPD, Michael Cox. "Nuestro trabajo es estar allí para asegurarnos de que no lo hagan”.

Se espera que todos los que recibieron disparos se recuperen.

La policía aún no ha dicho qué provocó el enfrentamiento inicial.