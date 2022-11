¿A qué hora podré ver el eclipse lunar en Massachusetts?

El martes es el día de las elecciones y, por primera vez en la historia, ¡coincide con un eclipse lunar total!

Los eclipses lunares ocurren cuando el sol, la tierra y la luna están en línea recta con la tierra colocada en el medio, proyectando su sombra sobre la luna. A diferencia de los eclipses solares, los observadores pueden mirar directamente a los eclipses lunares de manera segura. Por supuesto, los binoculares y los telescopios proporcionarán una vista aún más cercana.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Aunque hará frío para esta vista espectacular del martes por la mañana, los cielos despejados ofrecerán una visualización ideal. Las temperaturas estarán en los 30 grados para la mayoría de nosotros, con una brisa del noroeste de 10 a 20 millas por hora, por lo que definitivamente querrás vestirte adecuadamente para temperaturas de invierno mientras sales a disfrutar de este espectáculo. Si deseas ver el eclipse, debes programar tu alarma entre las 4:00 a.m. y las 6:00 a.m., según lo que desees ver. Aquí explicamos...

¿A QUÉ HORA OCURRIRÁ EL ECLIPSE LUNAR?

La luna comenzará a entrar en la parte exterior de la sombra de la Tierra a las 3:02 a.m. Esta es la fase de eclipse parcial. Parecerá que le están dando un ‘mordisco’ a la luna, según la NASA. La totalidad del eclipse, es decir, cuando la luna está completamente envuelta en la sombra de la Tierra, comenzará a las 5:17 a.m. y durará hasta las 6:42 a.m. Sin embargo, solo podremos verlo hasta las 6:32 a.m., porque es cuando la luna se pone en nuestro horizonte el martes por la mañana. Por lo tanto, es una ventana de visualización bastante corta: una hora y 15 minutos para ser exactos, aunque cuanto más nos acerquemos a la puesta de la luna, menos podrás ver a medida que se sumerge por debajo del horizonte.

Si bien ocurrirán varios eclipses lunares parciales en los próximos años, ¡este es nuestro último eclipse lunar total hasta marzo de 2025! ¡Aún más raro, un eclipse lunar total el día de las elecciones no volverá a ocurrir hasta dentro de otros 372 años!