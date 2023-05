Abogan por extender programa de comidas gratuitas para estudiantes de Rhode Island

Legisladores y defensores de la educación están presionando para que el programa de comidas escolares gratuitas que se ofreció durante la pandemia sea permanente en Rhode Island.

Durante la pandemia, el gobierno federal ofreció exenciones para permitir que las escuelas alimenten a los estudiantes de forma gratuita bajo el programa Healthy School Meals For All.

Un par de proyectos de ley presentados en la Cámara y el Senado harían que esa política fuera permanente y eliminarían los requisitos de ingresos que determinan si un estudiante califica para el desayuno y el almuerzo escolar gratis.

El proyecto de ley del Senado, presentado por la senadora Sandra Cano, elimina el requisito de ingresos, mientras que el proyecto de ley de la Cámara, patrocinado por la representante Justine Caldwell, requiere que todas las escuelas públicas proporcionen a los estudiantes desayuno y almuerzo gratis.

Los partidarios del proyecto de ley dicen que hay muchos beneficios, incluida la reducción de la inseguridad alimentaria y la mejora del enfoque en el aula. Dicen que también reduciría el estigma asociado con recibir comidas gratis.

El Comité de Finanzas de la Cámara escuchó el testimonio sobre el proyecto de ley de la Cámara el martes por la noche.

Un estudiante que dio su testimonio dijo: “He visto los beneficios del almuerzo universal y reducido en Davies. Cuando los estudiantes no comen, se les priva y se les agota la energía. He visto a personas desmayarse en clase que no pueden completar su trabajo debido a la falta de energía”.

Los datos del Departamento de Educación muestran que al menos 65,000 estudiantes en todo el estado dependen del desayuno y el almuerzo gratis en las escuelas.

Se utilizarían dólares estatales y federales para financiar el programa.

La Coalición de Escuelas Saludables de RI estima que costaría al menos $30 millones.