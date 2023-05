Abordan la violencia armada en Boston financiando eventos comunitarios

Mientras muchas familias descansaban en sus casas el domingo por la noche, ráfagas de disparos sacudieron varios vecindarios de Boston, agitando los nervios de los residentes cercanos.

En Dorchester, la policía dijo que un hombre recibió un disparo en Center St. y luego murió en un hospital local donde lo dejaron.

En el centro, otra persona resultó herida en un tiroteo en Kingston Street.

En Mattapan, dos hombres recibieron disparos en Wildwood Street; uno de ellos murió y el otro resultó gravemente herido.

“Realmente solo quiero que todos vivan en paz. No me gusta esto”, dijo Eduardo Torres, quien vive en Mattapan. “Tengo un bebé. Definitivamente, me mudaré, definitivamente me iré de aquí porque no es seguro”.

Otro residente de Dorchester que no quiso ser identificado se hizo eco de ese sentimiento.

“Desde que he estado en esta calle, probablemente han sido unas tres ocasiones en las que se dispararon disparos en esta calle. Tengo que irme con mis pequeños de aquí porque es una situación aterradora”, dijo.

Parte de los esfuerzos de la ciudad para abordar el problema es financiar eventos comunitarios en los vecindarios más afectados por la violencia.

Durante una sesión de información virtual el lunes, el asesor principal de seguridad comunitaria del alcalde, Issac Yablo, explicó que la ciudad está ofreciendo subvenciones de hasta $7,000 para eventos que reúnan a las personas este verano en parques, calles y comunidades de viviendas específicas. Muchos de los lugares designados se encuentran en Dorchester, Mattapan y Roxbury.

“La razón por la que se han seleccionado estas áreas es que, según los datos del departamento de policía, son las áreas donde ocurre mucha violencia comunitaria y ha ocurrido históricamente”, dijo Yablo. “Obviamente, una gran parte de la prevención de la violencia y cuando trabajamos para crear comunidades seguras es el sentimiento de seguridad y las percepciones de seguridad que tienen los residentes dentro de sus comunidades. Mi pensamiento inicial sobre la subvención, lo que quería llamar, era "Recuperar nuestra comunidad". La idea aquí es activar estos espacios que han sido tan fuertemente estigmatizados, que los residentes saben que tienen que lidiar con eso todos los días e históricamente puede que no haya habido el apoyo que se necesitaba de la ciudad para crear actividades sociales en estos espacios que promuevan la paz”.

La ciudad busca invertir $100,000 en esta iniciativa. Los solicitantes de subvenciones deben ser una asociación de vecinos con participación cívica, una organización sin fines de lucro registrada 501(c)(3) sin fines de lucro, una organización de inquilinos o una organización de base comunitaria. La organización del solicitante y los eventos propuestos también deben estar dirigidos por residentes, tener contacto y conexión directos con los residentes en las áreas específicas enumeradas y tener un historial de reunir a los residentes. El período de la subvención será del 26 de junio al 1 de septiembre de 2023. Se alienta a las organizaciones interesadas a presentar su solicitud antes del 22 de mayo de 2023 a las 9:00 a. m.

Haga clic aquí para obtener un enlace a la solicitud y la lista de ubicaciones designadas.

“Deberían ser las organizaciones y las personas que están en estas comunidades que experimentan esto todos los días las que están empoderadas por la ciudad para hacer estas cosas”, dijo Yablo. “El objetivo de la financiación era poner fondos en manos de esas personas para que puedan activar su comunidad, no para que la ciudad lo haga. Creo que una parte de la estrategia general del alcalde Wu es tener un Boston saludable y seguro. Estas comunidades que han sido históricamente marginadas necesitan ser saludables y seguras al igual que las comunidades acomodadas”.

Yablo también está involucrando a los residentes a través de reuniones comunitarias en diferentes vecindarios durante el mes de mayo.

“El punto de esta gira de escucha comunitaria es uno: escuchar lo que los electores quieren en términos de un plan de verano y dos: presentar el trabajo que he estado haciendo para construir no un plan específico de verano sino un plan que es hiper relevante. durante los meses de verano, pero es un plan durante todo el año que también es una extensión de este proceso más amplio de participación comunitaria en el que yo y otras personas de la oficina del alcalde y la comisión de salud estamos trabajando para construir ese centro comunitario y va a ser el ancla de la comunidad en el trabajo que estamos haciendo avanza”, dijo Yablo.

"Este es solo el comienzo."

“La mejor manera de combatir la violencia es apoyarnos en ella de formas que aborden el problema, por lo que crear oportunidades para que las organizaciones soliciten financiamiento para desarrollar conceptos y programas será crucial para ayudar a reducir la violencia en este momento. verano”, dijo la concejala Julia Mejía.

“Creo que realmente necesitamos pensar fuera de la caja en términos de programación. Entonces, sabemos que estamos lidiando con una crisis de salud mental posterior a la pandemia, por lo que cualquier programación que ayude a abordar el bienestar social, emocional y de salud mental de nuestros electores es clave”.