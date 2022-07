Abre restaurante “Pay what you can“ en Hartford

El jueves fue un gran día en la comunidad de Parkville de Hartford, ya que un recurso muy necesario llegó a través de un restaurante.

La idea de Gather 55 surgió en medio de la pandemia.

"Solíamos tener un café regular, el Café at 55. Y solíamos tener un programa de comidas comunitarias que estaba en una iglesia en el centro de Hartford. Y ambos cerraron durante la pandemia", dijo Molly Reynolds, Gerente de cafetería.

Pero el equipo de Hands on Hartford aprovechó un momento difícil para ayudar.

"Pensamos '¿no sería genial hacer algo que pudiera fusionar ambos programas?' así que decidimos abrir Pay What You Can Cafe", dijo Reynolds.

Y el modelo es exactamente eso. El restaurante invita a todos a sentarse y disfrutar de una buena comida y el costo es lo que puedan pagar. Si no pueden pagar, son más que bienvenidos a regresar, pero la misión es más profunda que una comida.

"Vivimos en este mundo muy dividido en este momento. Y todos, ya sabes, simplemente nos retiramos a nuestros silos de personas como nosotros. Y queríamos crear algo que invitara a las personas a salir de eso, a estar con personas que no son como ellos y estar juntos en la comunidad", dijo Reynolds.

Algunos de los que comen en el restaurante dicen que es una opción muy bienvenida a la ciudad.

"Hay algunos lugares a los que puedes ir en Hartford y comer, pero no es como este estilo de restaurante. La comida es mucho mejor", dijo Jeffrey Pettiford. "Puedo venir aquí, hablar con la gente, conocer gente nueva y disfrutar de una buena comida al mismo tiempo, así que es una bendición".

El restaurante está abierto de lunes a jueves de 8:30 a. m. a 2 p. m. En octubre, el restaurante se ampliará para incluir la cena.