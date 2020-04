Abren centro de pruebas de coronavirus para residentes de Hyde Park

Hyde Park está emergiendo como un centro de COVID-19 en la ciudad de Boston, y desde el jueves se ha establecido un sitio de prueba móvil en el vecindario.

El sitio es solo para residentes de Hyde Park, y para hacerse la prueba uno debe tener uno de los síntomas del coronavirus.

"La ventaja de las pruebas es que sabes que si eres positivo, es una razón más para autoaislarte", dijo Bernie Jones, vicepresidente de políticas públicas de Brigham Health.

La prueba no tiene costo y no se requiere seguro. A las personas no se les preguntará sobre sus estatus migratorio.

El sitio es administrado por Brigham Health, pero no es necesario ser paciente del sistema.

La ciudad de Boston también lanzó una nueva herramienta en línea que muestra dónde se ubicarán los sitios de prueba.

"El objetivo es que todos los centros de salud comunitarios puedan proporcionar pruebas a los residentes de su vecindario", dijo el lunes el alcalde de Boston, Marty Walsh.

No está claro por qué Hyde Park se ha convertido en un punto de acceso para el virus.

Dorchester, Mattapan, East Boston, Roxbury, Roslindale y South End también muestran tasas de incidentes más altas en comparación con otros vecindarios de la ciudad.