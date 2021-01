Abren clínicas de vacunación en New Haven

Yale New Haven Health se está preparando para abrir tres sitios de vacunación masiva COVID-19 a lo largo de la costa, todos solo con cita previa.

El viernes abrió:

Yale West Campus, 100 West Campus Drive, Bldg. 410, Orange

The Lanman Center at Yale University, 74 Ashman St., Lot 78, New Haven

Ambos centros tienen 40 estaciones para vacunar a un total de 2,800 personas por día.

El lunes, Yale New Haven Health también abrirá el Flody Little Athletic Center en Sherman Parkway en New Haven como un sitio de vacunación masiva. Habrá 22 estaciones para vacunar a 1,400 personas por día.

Se requieren citas y las personas mayores de 75 años podrán ingresar por Sherman Parkway, registrarse en el vestíbulo y vacunarse en una de las estaciones en el pasillo largo.

Hay mucho que considerar cuando se buscan ubicaciones, según Mark Sevilla, vicepresidente de salud conductual y servicios de emergencia en YNHH.

Los líderes de salud también dijeron que buscan lugares donde puedan almacenar la vacuna en un espacio refrigerado bajo llave y necesitan espacio para colocar suministros adicionales.

Otra cosa a considerar son los voluntarios. YNHH está reclutando enfermeras, estudiantes de enfermería, paramédicos y veterinarios. Necesitan de 35 a 40 personas para ser voluntarios al día, los siete días de la semana.

Las citas se pueden hacer en línea o llamando a la línea directa de vacunas del estado al 211 o al 1-877-918-2224.

"A medida que pasamos por cada una de las fases, realmente nos da la esperanza de que cuanto más vacunemos podamos lograr la inmunidad colectiva y será muy crítico y vital", dijo Bond.

YNHH abrió previamente seis ubicaciones el jueves.