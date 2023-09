Abren las urnas para las elecciones primarias en Boston

Las urnas ya están abiertas en Boston, mientras los votantes de los distritos 3, 5, 6 y 7 decidirán el martes quién los representará en el Concejo Municipal.

En el Distrito 6, la titular Kendra Lara está luchando contra la controversia para mantener su escaño.

La concejal del Distrito 6 enfrenta cargos por presuntamente conducir con una licencia revocada y en un vehículo no registrado y sin seguro perteneciente a otra persona. Ella está rechazando las afirmaciones de la policía de que conducía a exceso de velocidad y dice que esperó hasta hace poco para decirlo porque primero quería reunir pruebas.

Lara agregó que se puso al volante a pesar de que por necesidad no se lo permitieron.

"Me he encontrado en una situación, al ser madre soltera, ser funcionaria electa y tener un transporte escolar público poco confiable, en la que realmente he tenido que tomar una decisión entre llevar a mi hijo a la escuela, ir yo al trabajo y descubrí cómo pedir prestados los autos de mis amigos para viajar y llevar a mi hijo, que tiene necesidades especiales... para llevarlo a donde necesita ir".

William King y Ben Weber son los oponentes de Lara. La campaña de Weber respondió el martes por la mañana diciendo: "Ben está y ha estado concentrado en presentar sus argumentos a los votantes sobre la reducción del costo de la vivienda, la mejora de las BPS [Escuelas Públicas de Boston] y los servicios a los electores con los que pueden contar los residentes del D6".

A pesar de la controversia, Lara ha recibido el respaldo de grupos como Jamaica Plain Progressives.

Las urnas están abiertas en Boston hasta las 8:00 p.m. Las elecciones generales están previstas para el 7 de noviembre.