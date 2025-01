Camión choca contra baranda y ocasiona cierre de un carril entre Mass. Pike y la I-95

Un camión terminó en una zanja en una importante conexión de la autopista cerca de Boston el lunes por la tarde, lo que afectó el tráfico, según informaron las autoridades.

El accidente tuvo lugar en la rampa que va desde la autopista de peaje de Massachusetts en dirección este hacia la Interestatal 95 en Weston, según el Departamento de Transporte de Massachusetts. El carril izquierdo estaba cerrado.

In #Weston, left lane closed on I-90 EB ramp to I-95 due to crash.