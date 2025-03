Accidente de camión complica el tráfico en Mass Pike en Boston

Se produjeron retrasos en la autopista Mass Pike en Boston el viernes por la mañana tras el vuelco de un camión y una fuga de combustible.

El Departamento de Transporte de Massachusetts confirmó el accidente en la I-90 este cerca de la milla 131 cerca de Allston/Brighton. Todos los carriles en dirección este estuvieron cerrados durante un tiempo, aunque ahora el tráfico circula por un carril.

Los conductores deben esperar retrasos importantes en la zona y se les insta a considerar una ruta alternativa.

Nadie resultó herido, pero los bomberos están trabajando para contener una fuga de combustible como causa del accidente.

All lanes now closed at I-90 EB mile marker 131. https://t.co/lGZO6Bnqa4