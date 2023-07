Accidente de avioneta en Stow: lo que se sabe hasta ahora

Se espera que tres personas se recuperen después de que un pequeño avión se estrelló el domingo en Stow, Massachusetts, lo que llevó a una investigación en curso dirigida por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Las tres personas estaban a bordo de un avión monomotor Cessna 182, que se estrelló entre dos casas en Taylor Road después de despegar del Minute Man Air Field alrededor de la 1 p.m.

PASAJEROS QUEDARON CON LESIONES 'GRAVES'

El avión se estrelló sobre su techo en una zona boscosa; uno de los pasajeros pudo salir del avión y los otros dos tuvieron que ser sacados por equipos de emergencia que respondieron a las múltiples llamadas al 911 por el incidente.

Una ambulancia llevó a los tres al aeródromo, desde donde fueron trasladados en helicóptero médico al Centro Médico UMass Memorial en Worcester.

Los funcionarios del Departamento de Bomberos de Stow caracterizaron las lesiones de los pasajeros como "graves pero que no amenazan la vida".

LOS FAMILIARES SE EXPRESAN

Norma Lavini dijo que los pasajeros son sus dos hermanos y una sobrina de 16 años. Ella dice que su hermano mantiene su avión en el cercano Minute Man Air Field.

"Estoy más que agradecida", dijo llorando Lavini, después de que las autoridades dijeron que aparentemente las víctimas sufrieron lesiones que no ponían en peligro su vida.

“Pueden mover los brazos y las piernas, así que nos aferramos a todas las cosas buenas que escuchamos”, agregó Lavini. "Hasta ahora, todo bien."

VECINOS RECUERDAN 'ATERRADOR' ACCIDENTE DE AVIÓN

No había nadie en las casas cerca de donde se estrelló el avión, dijo la policía. Un árbol derribado por la avioneta rozó una vivienda, que sufrió daños superficiales.

Julie Morancy y su esposo Tye le dijeron a nuestra cadena hermana NBC10 Boston que no podían creer lo que estaban viendo después de que el avión se estrellara en un área boscosa justo al lado de su casa.

"Sabíamos de inmediato que algo andaba mal", dijo Julie Morancy. "Fue aterrador."

"Increíble", agregó Tye Morancy. "Está justo aquí. Creo que corrí hacia donde estaba la cinta, me detuve y me di cuenta de que no tenía zapatos".

"Era difícil saber quién estaba adentro, cuántas personas y cómo estaban. Simplemente sucedió, así que nadie decía nada", continuó. "Fue aterrador. Ese fue un momento aterrador".

La pareja de Stow dice que corrieron hacia el avión estrellado para ver si podían ayudar.

"El hombre que estaba allí me estaba hablando, y pude ver que estaba en una situación difícil y dijo que tenía problemas para respirar", dijo Tye Morancy, y señaló que se sintió aliviado tan pronto como escuchó las sirenas acercándose, sabiendo que la ayuda estaba en camino.

“No sé cuánto tiempo pasó, sentí que el tiempo se había ralentizado”, agregó. "Y luego, cuando estos muchachos comenzaron a aparecer, estaba agradecido y dije que estaba bien, daría un paso atrás".

No se ha compartido una causa, o una causa sospechosa.