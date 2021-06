Actividades de Juneteenth en Nueva Inglaterra

Este sábado marca la libertad y la independencia de la comunidad negra en los Estados Unidos, cuando la noticia de la Proclamación de Emancipación finalmente llegó a los afroamericanos esclavizados en Texas el 19 de junio de 1865.

Massachusetts y Connecticut estarán celebrando múltiples eventos este fin de semana para celebrar la fecha.

Los eventos son los siguientes:

Massachusetts:

El evento gratuito One Night in Boston de Juneteenth comienza el viernes por la noche en Nubian Square a las 6:30 p.m., con el estreno de una película y actuaciones musicales de grupos como el Coro de Niños de Boston y el Proyecto STEP. Varias otras organizaciones de Boston también están organizando eventos este fin de semana, incluido el Museo de Bellas Artes.

Los grupos comunitarios en Attleboro, incluido el Museo Nacional de Muñecas Negras, llevarán a cabo una "Celebración de Juneteenth, aún nos levantamos" este sábado en Capron Park, con presentaciones educativas y de entretenimiento.

13FOREST Gallery en Arlington también lanzará una exposición el sábado, con el trabajo de artistas del área de Boston cuyas obras rinden homenaje a la historia negra y los líderes negros.

Además, las ciudades de Newburyport y New Bedford están organizando sus propios eventos de Juneteenth en sus respectivos ayuntamientos.

Connecticut:

East Haven: Fuegos artificiales de la ciudad en East Haven Town Beach, 9:00 p.m. (control de lluvia el 28 de junio)

West Hartford: Exhibición de arte de Juneteenth en la biblioteca pública de West Hartford, la exhibición estará abierta durante el horario regular de operación de la biblioteca. 2da Celebración Anual de la Comunidad de Juneteenth ​​e inauguración de un mural en el Cementerio Old Center, 10 a.m.

New Haven: Paseo en bicicleta en grupo en New Haven Union Station, 10:45 a.m. Celebración de Juneteenth de la Casa AfAm en Trinity Church Green, de 2 a 6 p.m. Campaña de limpieza del desfile Freddy Fixer Parade de June 18th Elm City en Dixwell Avenue, 10 a.m.

Hartford: Celebración de Juneteenth de junio de la ciudad de Hartford en Trinity Street, de 3 a 5 p.m. Fiesta de la cuadra de Juneteenth en Russian Lady, de 1 a 6 p.m. June 16th Summer Poetry and Comedy Slam en Vibz Uptown, de 5 a 11 p.m. Los boletos comienzan en $25.

Fairfield: Kchic's June 16th Sip & Shop en Kchic Fashion Therapy, 1:15 - 4:30 p.m.

Bridgeport: Festival de Juneteenth en 40 Logan Street, de 12 a 6 p.m. Los boletos comienzan en $8.50, niños menores de 10 años gratis. Juneteenth y Fitness Jamboree en Water View Park, de 11 a.m. a 4 p.m.

Norwalk: Noche de cine de Juneteenth en el Triangle Community Center, de 12 a 10 p.m

Ridgefield: Empowering Connection el día de junio en el Museo Contemporáneo Aldrich, 1 - 1:30 p.m.

Waterbury: Segunda celebración anual de Juneteenth en Hamilton Park, de 9 a.m. a 7 p.m.

Vernon: Celebración de Juneteenth en Craig's Soul Food Kitchen, 11 a.m .-- 8 p.m

New Britain: Celebración de Juneteenth en el New Britain Museum of American Art Comida al aire libre comunitaria en Stanley Quarter Park, 4 - 8:30 p.m. Los niños comen gratis.

Manchester: Juneteenth de Manchester en el Manchester Mahoney Recreation Center, de 9 a.m. a 4 p.m.

Milford: Celebración de Juneteenth en Milford Green Gazebo, de 10 a.m. a 4 p.m.

Norwich: Blooming into Greatness a las 5:30 p.m. en el Teatro Donald L.Oat del Norwich Arts Center en 62 Broadway



Eventos virtuales: La trigésima celebración anual de Juneteenth organizada por The Amistad Center for Art and Culture en el Wadsworth Atheneum Museum of Art, 6:30 p.m. - 8:30 pm.