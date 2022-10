Activista apuñalada en Franklin Park fue socorrida por dos niños

Acompañada por familiares y cuidadores de la salud, la líder de derechos civiles Jean McGuire, habló sobre su recuperación tras ser apuñalada en Franklin Park la semana pasada, contó parte de lo que recordaba del día del ataque y recalcó la importancia de invertir en la salud, la seguridad y la educación.

Tras agradecer a la comunidad que la respaldó desde el ataque en el parque, sus cuidadores en el hospital y la familia que ha estado vigilando por su salud, McGuire aseguró que no volvería a caminar sola en las calles de Boston, ya que el tema de la seguridad le preocupa más que nunca.

“Nunca en mis 91 años me he sentido seguro caminando por las calles de Boston de día o de noche. Y ahora nunca volveré a subir sola al parque. Está en mi cabeza que no sería prudente. Es un momento diferente", dijo McGuire durante una conferencia de prensa el martes desde el Beth Israel Medical Center.

El ataque ocurrió en Playstead Road en Roxbury. Poco después se confirmó que se trataba de McGuire, ex miembro del Comité Escolar de Boston, la primera mujer negra elegida para el panel, y directora del programa Metropolitan Council for Educational Opportunity, o METCO, por décadas.

Durante la rueda de prensa, McGuire dijo que dos niños que iban por el lugar fueron sus ‘héroes’, después de que la ayudaron cuando la vieron en el suelo.

"Dos niños. No sé quiénes son. Son ángeles sin alas… Sus padres deberían estar orgullosos de que se preocuparon y ayudaron a alguien que estaba tirado en la calle sangrando”, señaló.

La activista también contó que trató de usar su entrenamiento para protegerse.

Los sobrinos de la mujer, que estuvieron presentes durante la rueda de prensa, solicitaron ayuda ciudadana para dar con los atacantes, pues aún no han habido arrestos.

“Queremos pedirle a nuestra comunidad que si sabe algo, si vio algo, llame”, dijo uno de los sobrinos, identificado como Ron. "Si vio algo, dígalo para que podamos atrapar a esta persona. Nuestra comunidad necesita mantenerse segura".