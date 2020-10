Activistas advierten que el fin de moratoria podría dejar ola de desalojos en Massachusetts

Activistas encendieron las alarma sobre los peligros de expulsar a las personas de sus hogares durante la pandemia, en medio de la inminente expiración de la prohibición de desalojo temporal en Massachusetts. Las advertencias sobre una ola de desalojos de viviendas resonaron en un mitin en Boston Common el domingo por la tarde, donde los activistas pidieron a los legisladores que hagan algo sobre la inminente crisis en todo el estado antes de que se levante la prohibición el sábado 17 de octubre. Los inquilinos y propietarios de viviendas en riesgo de desalojo podrían verse empujados a condiciones de hacinamiento, argumentan los activistas. Los propietarios y los líderes inmobiliarios sostienen que la incapacidad de trasladar a los inquilinos les expone a daños económicos. Local Cambian números de salidas de autopistas en Massachusetts: lo que debe saber Cientos de trabajadores de Worcester son víctimas de estafas de beneficios de seguros “Muchos de ellos no han podido trabajar”, ​​dijo Gabrielle Rene, una de las organizadoras de la protesta. “Conozco personas que han venido a nuestras oficinas o nos han llamado y están llorando porque no son el tipo de personas que no quieren para pagar el alquiler ". El gobernador republicano Charlie Baker tiene el poder de extender una vez más su moratoria estatal sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias por hasta 90 días, pero ha indicado que es poco probable que lo haga. La manifestación del domingo pidió la aprobación de un proyecto de ley que mantendría la moratoria vigente hasta por un año después de que termine el estado de emergencia de COVID-19, congelaría el alquiler durante ese período y crearía un fondo para ayudar a los pequeños propietarios en dificultades. La medida fue aprobada por el Comité de Vivienda de la Legislatura, pero desde entonces no ha avanzado. Baker dijo que ha estado hablando con líderes judiciales, legisladores y la comunidad de vivienda para tratar de encontrar un camino común a seguir, pero aún queda pendiente alcanzar una resolución. La presidenta del Tribunal de Primera Instancia, Paula Carey, recientemente hizo referencia a un "impulso para preservar los arrendamientos, si es posible" y el presidente del Tribunal de Vivienda, Timothy Sullivan, dijo que los tribunales "reconocen los importantes desafíos que la pandemia ha creado para inquilinos y propietarios y trabajarán en estrecha colaboración con las comunidades de todo el territorio para desarrollar soluciones viables siempre que sea posible". Los Centros para el Control de Enfermedades federales implementaron su propia moratoria de desalojo que se extiende hasta fin de año, pero no está claro si los propietarios de Massachusetts aún podrán iniciar el proceso legal de desalojo una vez que se levante la moratoria del estado. . La coalición Homes For All Massachusetts está planeando una marcha hacia la casa de Baker en Swampscott el miércoles. Mientras tanto, el alcalde demócrata Marty Walsh prometió evitar los desalojos en Boston una vez que finalice la prohibición temporal del estado y anunció una "promesa de estabilidad de la vivienda" la semana pasada.

NBC10 Boston, State House News Service and the Associated Press