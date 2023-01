Acusada de homicidio involuntario por la muerte de su novio

La policía estatal arrestó a una mujer en relación con la muerte de su novio de 64 años en Montville en octubre pasado.

Diane Nobleza, de 55 años y residente de Uncasville, fue arrestada el miércoles y acusada de homicidio involuntario en segundo grado.

El 13 de octubre de 2022, la policía acudió a una casa en Montville después de que Nobleza informara que su novio no respondía y no respiraba.

Según la declaración jurada de arresto, Nobleza primero le dijo a los oficiales que su novio se cayó y se golpeó la cabeza contra el refrigerador alrededor de las 4:00 a.m. del 13 de octubre. Ella dijo que lo encontró tirado en el suelo y sangrando por la cabeza, pero no llamó al 911 porque él le dijo que no lo hiciera.

Nobleza contó que ayudó a detener el sangrado con toallas y lo dejó en el suelo durante horas, según documentos judiciales. Ella le dijo a los oficiales alrededor de las 10:00 a.m. que notó que su novio no respondía y estaba frío al tacto. No llamó al 911 hasta aproximadamente la 1:30, según la policía.

Luego de ser entrevistada por segunda vez sobre lo sucedido, Nobleza admitió ante los investigadores que ella y su novio habían tenido una discusión la noche del 12 de octubre y que ella lo empujó contra una pared y así se lastimó la cabeza, según a la declaración jurada de arresto.

La Oficina del Médico Forense Jefe dictaminó que la muerte del novio era un homicidio y que tenía un traumatismo contundente en la cabeza y el torso. La policía no reveló la identidad del novio.

Además de homicidio involuntario en segundo grado, Nobleza también fue acusada de crueldad intencional hacia las personas, agresión en primer grado a una persona mayor y alteración de la paz en segundo grado.

Estaba programada para comparecer ante el tribunal el jueves.