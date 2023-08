Acusado del triple asesinato de Newton “no es competente” para ser juzgado

Un juez dictaminó el lunes que el hombre acusado del triple asesinato que sacudió a la comunidad de Newton, Massachusetts, en junio "no es competente" para ser juzgado en este momento debido a una enfermedad mental.

Tras la decisión de la jueza del Tribunal de Distrito de Newton, Jennifer Quealy, Christopher Ferguson, de 41 años, permanecerá en el Bridgewater State Hospital, el centro psiquiátrico donde ya estaba recluido.

Después de leer una evaluación de competencia completada la semana pasada, los fiscales dijeron durante una audiencia de Zoom el lunes que no podían cumplir con la carga para determinar la competencia.

Ferguson, quien compareció desde el Bridgewater State Hospital por videoconferencia para la audiencia del lunes, está programado para una audiencia de causa probable el 10 de octubre.

El fallo del lunes no significa que Ferguson no irá a juicio por los asesinatos del 25 de junio. Lev le dijo a The Boston Globe que la competencia de Ferguson se reevaluará aproximadamente cada seis meses y que su competencia para ser juzgado podría cambiar.

“Si se determina que ha recuperado la competencia, ya sea porque fue tratado o medicado, su caso continuaría por el camino regular hacia un juicio penal”, dijo.

Ferguson fue arrestada el 26 de junio, un día después de los asesinatos de Jill D'Amore, de 73 años, su esposo Bruno D'Amore, de 74, y su madre, Lucia Arpino, de 97 años. Se suponía que Jill y Bruno D'Amore renovarían sus votos matrimoniales por su 50 aniversario en la iglesia católica Our Lady Help of Christians el día en que fueron asesinados.

Ferguson se declaró inocente en su comparecencia inicial ante el tribunal en junio.

Las tres víctimas fueron encontradas por un amigo cercano y vecino, quien llamó al 911 después de descubrir los cuerpos en un dormitorio. Los oficiales que respondieron encontraron a los tres muertos dentro de su casa en Broadway Street en Newton, aparentemente habiendo sufrido traumatismos por fuerza contundente y heridas de arma blanca, según las autoridades.

La policía también notó signos de entrada forzada.

Ferguson fue arrestado después de que el análisis forense de los azulejos de cerámica fuera del dormitorio mostrara huellas de sangre de pies descalzos, según los fiscales. Las huellas llevaron a las autoridades a arrestar a Ferguson, quien fue identificado después de ser visto en imágenes de vigilancia caminando sin camisa y sin zapatos y "lo que parecía ser un paso tambaleante" en Albermarle Road, a menos de una milla de la escena del crimen y a unas 100 yardas de su propia casa en Washington Street, según los fiscales. Los investigadores han dicho que creen que el ataque a la familia fue aleatorio. Ferguson no parecía tener ninguna conexión con las víctimas.