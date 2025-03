Hombre acusado de intentar prender en fuego a mapache se declara culpable de crueldad animal

Un hombre de Quincy, Massachusetts, acusado de torturar a un mapache colocándolo enjaulado sobre fuego, se declaró culpable el martes de un cargo de crueldad animal.

Andrew Chieu, de 64 años, fue arrestado tras el incidente en diciembre de 2023.

Según la Fiscalía del Condado de Norfolk, el 30 de diciembre de 2023, un vecino grabó en video a Chieu con el mapache sobre el fuego antes de confrontarlo y llamar a la policía.

"El video muestra al acusado atizando el fuego en una lata con periódicos y colocando repetidamente al mapache, que estaba atrapado en una jaula, sobre el fuego", declaró el fiscal de Norfolk, Michael Morrissey, en un comunicado de prensa.

El animal sufrió quemaduras graves y fue trasladado por el Control de Animales de Quincy al Centro de Control de Animales de Weymouth (VCA) y luego al Centro de Vida Silvestre de Nueva Inglaterra en Weymouth. A pesar de los esfuerzos de tratamiento, el mapache murió dos semanas después.

Katrina Bergman, presidenta de los Centros de Vida Silvestre de Nueva Inglaterra, calificó las acciones de Chieu como un "crimen atroz". La Dra. Martha Smith-Blackmore, veterinaria forense de Investigaciones Veterinarias Forenses LLC, quien realizó la necropsia, afirmó que el mapache sufrió un "dolor extremo".

"También debemos mantener la comprensión de que la tortura de este mapache causó un trauma indirecto en los testigos, los socorristas, los cuidadores y los veterinarios que realizaron la autopsia. El dolor infligido a una persona se irradia y afecta a la sociedad", declaró Smith-Blackmore en un comunicado.

Chieu fue sentenciado a seis meses de prisión y dos años de libertad condicional. Durante la libertad condicional, tendrá prohibido tener animales.