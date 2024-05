Llegan a acuerdo de culpabilidad 3 hombres acusados del asesinato de Whitey Bulger en prisión en 2018: Fiscales

Tres hombres acusados del asesinato en prisión en 2018 del notorio gángster de Boston James “Whitey” Bulger llegaron a acuerdos de culpabilidad con los fiscales, según documentos judiciales presentados el lunes.

Los acuerdos de declaración de culpabilidad se dieron a conocer casi seis años después de que el gángster de 89 años, que pasó casi dos décadas prófugo, fuera asesinado a golpes en su celda en una prisión en West Virginia.

Fotios “Freddy” Geas y Paul J. DeCologero fueron acusados de golpear repetidamente a Bulger en la cabeza mientras Sean McKinnon vigilaba. Un testigo recluso dijo a las autoridades que DeCologero dijo que él y Geas usaron un cinturón con un candado para golpear a Bulger hasta matarlo.

Los fiscales pidieron al tribunal que programara audiencias para que los hombres cambiaran sus declaraciones de no culpabilidad y fueran sentenciados, aunque no proporcionaron más detalles sobre los acuerdos de declaración de culpabilidad, que no han sido presentados ante el tribunal.

Belinda Haynie, abogada de Geas, se negó a comentar sobre el cambio en la presentación de la declaración de culpabilidad. Los abogados de los otros dos acusados no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

La Arquidiócesis de Boston confirmó que se celebró una misa funeraria para James “Whitey” Bulger en una iglesia en el sur de Boston.

Los fiscales dijeron el año pasado que no pedirían la pena de muerte para Geas y DeCologero, acusados de asesinato. Los tres hombres fueron acusados de conspiración para cometer asesinato en primer grado, lo que puede conllevar cadena perpetua. McKinnon también fue acusado de hacer declaraciones falsas a un agente federal.

Bulger, que dirigió la mafia mayoritariamente irlandesa en Boston en las décadas de 1970 y 1980, se desempeñó como informante del FBI que delató al principal rival de su pandilla. Se convirtió en uno de los fugitivos más buscados del país después de huir de Boston en 1994 gracias a un aviso de su responsable del FBI de que estaba a punto de ser acusado. Fue capturado a la edad de 81 años después de más de 16 años prófugo.

En 2013, fue declarado culpable de una serie de 11 asesinatos y docenas de otros crímenes relacionados con las mafias, muchos de ellos cometidos mientras se decía que era un informante del FBI.

Bulger fue asesinado apenas unas horas después de que lo transfirieran de un calabozo de Florida a la USP Hazelton en West Virginia y lo colocaran en la población general. El traslado de Bulger a Hazelton, donde los trabajadores ya habían estado dando la alarma sobre la violencia y la falta de personal, y su colocación en la población general en lugar de viviendas más protectoras, fueron ampliamente criticados por los expertos después de su asesinato.

Una investigación del inspector general del Departamento de Justicia encontró que su asesinato fue el resultado de múltiples niveles de fallas administrativas, incompetencia generalizada y políticas defectuosas en la Oficina de Prisiones. El inspector general no encontró evidencia de “intenciones maliciosas” por parte de ningún empleado de la oficina, pero dijo que una serie de errores burocráticos dejaron a Bulger a merced de gánsteres rivales tras las rejas.

Bulger nunca admitió haber trabajado para el FBI. Los documentos judiciales hechos públicos en una demanda presentada por su familia mostraron que el personal lo entrevistó después de llegar a Hazelton sobre si había razones para mantenerlo alejado de la población general. Un formulario de evaluación de admisión firmado por Bulger decía que respondió “no” a la pregunta “¿ha ayudado a los agentes del orden de alguna manera?”