Acusan a 4 de venta de medicamentos importados de Brasil en farmacia ilegal en Framingham

Cuatro personas fueron arrestadas en Framingham, Massachusetts, por dirigir una red ilegal de venta de medicamentos que eran importados desde Brasil, de acuerdo con autoridades.

La oficina de la Fiscal General de Massachusetts dice que los cuatro ciudadanos brasileños indocumentados habitaban un conjunto residencial en Framingham e importaban sustancias controladas de grado farmacéutico y otros medicamentos de Brasil para distribuirlos por toda el área metropolitana de la ciudad.

Douglas Reis de Souza, de 40 años; Dekny Marcos de Carvaleho Reis, de 33; Dekmara de Carvalho Reis, de 34; y Wandiscleia Ferreira de Souza, de 41, han sido acusados de un cargo cada uno de conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir sustancias controladas.

Vecinos dicen que el lunes vieron a muchos policías en el lugar investigando el apartamento ubicado en Worcester Roaf en Framingham.

Según los documentos de la acusación, Reis de Souza se presentó como un farmacéutico legítimo ante la comunidad Brasileña del área metropolitana de Framingham, operando como "Droga Reis" (en portugués, "Rey de la Droga").

Reis de Souza supuestamente importó medicamentos de grado farmacéutico, incluidas sustancias controladas, de varios lugares de Brasil y luego las revendió a los clientes con ayuda de los co acusados.

En total, a lo largo de la investigación, los acusados supuestamente distribuyeron 154 tabletas de codeína, 60 tabletas de tramadol, 280 tabletas de clonazepam y 450 tabletas de morfina mediante compras controladas o por correo.

Autoridades dicen que durante el allanamiento del apartamento presuntamente utilizado por Reis de Souza y sus cómplices como consultorio médico clandestino, se observó una zona de consulta, se utilizaron jeringas supuestamente para inyectar a "pacientes", así como grandes cantidades de sustancias controladas y medicamentos con receta o de marca falsa.

Vecinos del apartamento donde tenían guardadas las medicinas y pastillas mostraron su asombro tras los arrestos.

“Muy muy peligroso porque de todas maneras para que la persona tenga un tratamiento adecuado y mejor ir a donde el médico… no podemos comprar medicamentos por ahí que no sabemos qué va a pasar y nos hace daño si está pasado o algo pienso yo eso no sé”, dijo Zenit Urquijo, residente de Framingham.

Otra residente que es vecina del apartamento donde se encontraron los medicamentos, dijo que también había comprado medicinas en varias oportunidades, "ella dice que es un poco peligroso pero que ayudaba a la comunidad brasileña por ejemplo cuando no conseguían antibióticos".

La farmacéutica Dayana Villalobos, advierte los peligros de adquirir este tipo de medicamentos, “muy muy peligroso y más con el tema antibióticos están comprando un medicamento que que no tienes ni fecha de caducidad o si necesita frío o no y se perdió la cadena del frío o como está en qué condiciones fue trasladado”.

Villalobos explica que las consecuencias pueden ser mucho peor que la propia dolencia y hace un llamado a nuestra comunidad, “la ley de medicamentos para todos los países tiene que ser receptadores por un profesional de Salud lo único que pueden recetar medicamentos son los médicos y los odontólogos.”

Los acusados fueron arrestados el lunes por la mañana y, después de las comparecencias iniciales en el tribunal federal de Boston, fueron detenidos a la espera de una audiencia programada para el jueves.