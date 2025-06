Acusan a concejal de Worcester tras enfrentamiento con la policía durante operativo de ICE

La policía de Worcester, Massachusetts, presentó cargos penales contra una concejala por sus acciones durante un caótico operativo migratorio el mes pasado.

Un video grabado por Telemundo Nueva Inglaterra el 8 de mayo mostró a agentes de policía de Worcester sujetando la cara de una joven de 16 años contra el suelo mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detenían a su madre.

El Telegram & Gazette informó el miércoles que la concejala Etel Haxhiaj había sido acusada de agresión con lesiones a un agente de policía e interferencia con la policía.

Según se informa, el departamento de policía presentó tres cargos contra la concejala el 12 de mayo —los dos que enfrenta y un segundo cargo de agresión con lesiones a un agente de policía— pero un magistrado auxiliar determinó en una audiencia a puerta cerrada el 4 de junio que existía causa probable para dos de ellos.

El periódico señaló que se requiere un estándar de prueba más bajo para este hallazgo que el que se requeriría para una condena.

En una declaración a NBC10 Boston y Telemundo Nueva Inglaterra el miércoles, el Departamento de Policía de Worcester no dio más detalles sobre sus acusaciones contra Haxhiaj.

"Fue acusada penalmente, no arrestada", declaró el departamento. "Los cargos se presentaron poco después del incidente".

Haxhiaj respondió a las acusaciones en redes sociales.

"Nuestra comunidad sigue conmocionada y devastada por los sucesos de la calle Eureka, mientras nuestro país se tambalea por la agitación política. Es frustrante ser ahora también objeto de este proceso penal", declaró. "Soy madre, inmigrante y líder electa que, junto con otros residentes de Worcester, intentó proteger a una joven traumatizada, a dos madres y a un bebé. Hice lo que correspondía en esta situación, nada más y nada menos".

Añadió que espera con interés impugnar los cargos en un tribunal.

El incidente provocó protestas de los residentes y fuertes palabras de los concejales, incluyendo a Haxhiaj, quien representa al Distrito 5.

"El mensaje para ICE es: '¡Fuera de nuestra ciudad!'", declaró al día siguiente del operativo.

La policía informó que acudieron a la calle Eureka tras recibir un informe de unas 25 personas rodeando a un agente federal.

"Cuando los agentes llegaron al lugar, observaron una escena caótica con varios agentes federales de diversas agencias intentando detener a una mujer", declaró el departamento en un comunicado de prensa. "Los agentes federales habían arrestado a esta mujer e intentaban huir en un vehículo. La multitud estaba alborotada y varias personas pusieron las manos sobre los agentes federales y los agentes de Worcester para impedir que el vehículo y la arrestada salieran. Los agentes de Worcester intentaron calmar la situación y mantener a todos a salvo".

Según vecinos, una familia brasileña fue interceptada por agentes de ICE cuando se disponían a subir a un vehículo. Los agentes detuvieron a la madre.

La joven de 16 años y otra mujer, Ashley Spring, fueron arrestadas por la policía de Worcester.

Su hermana de 21 años, Augusta Clara, también aparece en las imágenes sosteniendo a su bebé recién nacido.

"Estoy muy traumatizada por todo lo que pasó ayer", declaró Clara a Telemundo.

El abogado de la familia indicó que su madre busca asilo y agregó que sus tres hijas se encuentran en el país bajo un programa de acción diferida.

"Ella no cometió ningún delito, no tiene una orden de deportación, así que no hay razón para que inmigración quiera detener a su madre", declaró Andrés Latarulo.

La ciudad publicó las imágenes del incidente tomadas por la cámara corporal de la policía la semana siguiente.

Ese mismo día, el administrador municipal, Eric Batista, anunció una nueva política que prohíbe a los empleados municipales preguntar sobre el estatus migratorio de las personas o permitir que este afecte el trato que reciben.

"Quiero dejar totalmente claro que nuestro Departamento de Policía nunca perseguirá a personas por su estatus migratorio. Las imágenes de la cámara corporal del primer agente que respondió demostrarán que el objetivo del operativo de ICE ya había sido detenido por agentes federales antes de la llegada del Departamento de Policía de Worcester (WPD) y que este no colaboró ​​con el ICE en el arresto civil", declaró Batista en un comunicado el 16 de mayo. "Las imágenes de una familia separada son perturbadoras, pero el municipio no puede interferir ni impedir una detención federal. Como comunidad, debemos unirnos para apoyarnos mutuamente y no permitir que fuerzas externas nos dividan. Worcester siempre ha sido y siempre será una ciudad acogedora e inclusiva".