Acusan a dos personas por asesinato de joven de Dracut

Dos personas, incluido un joven de 16 años, han sido acusadas de asesinato en relación con la muerte de un hombre de 20 años en Dracut, Massachusetts, el año pasado.

Christian Lemay, de 19 años, de Dracut y Braedyn Baraby, de 16, de Lowell, fueron arrestados en sus casas el miércoles por la noche en relación con el tiroteo fatal de Adrian Kimborowicz en septiembre, dijo la fiscal de distrito Marian Ryan.

Lemay había sido acusado anteriormente de asalto armado con intención de asesinar, asalto con un arma peligrosa y otros delitos con armas de fuego en relación con el incidente.

Ryan dijo que la policía de Lowell respondió a una casa en Sutherland Street el 26 de septiembre, momento en el que encontraron a Kimborowicz con una aparente herida de bala. Kimborowicz fue hospitalizado pero murió el 28 de octubre.

Los fiscales dijeron que Lemay y Baraby habían acordado reunirse con Kimborowicz. Cuando llegaron al lugar, supuestamente salieron de su automóvil y dispararon a Kimborowicz, dijo Ryan.

Lemay había sido liberado previamente con una fianza de$ 7,500 en efectivo y estaba bajo arresto domiciliario.

El incidente continúa resonando en Dracut.

La madre de Kimborowicz ha estado exigiendo que Dracut High School reimprima sus anuarios después de ver mensajes de apoyo al presunto asesino de su hijo.

"Simplemente, no podía creer que eso estuviera permitido", dijo Heidi Kimborowicz. "¿Cómo dejaste pasar eso?"

En el anuario, dos estudiantes pusieron la leyenda, "Free Mello", que es el apodo de Lemay.

Kimborowicz y otros protestaron frente a una reunión de la ciudad el lunes, a la que asistieron funcionarios escolares.

Dijo que se comunicó con el superintendente de las Escuelas Públicas de Dracut y el director respondió con un correo electrónico.

“Básicamente, 'Notificado sobre el error en el anuario, no estamos seguros de cómo pasó y nos disculpamos'. Definitivamente eso no es suficiente. Me gustaría una disculpa pública y me gustaría que se reimprimieran los anuarios".