Acusan a entrenadores y jugador de fútbol americano por incidentes de novatadas en Haverhill High School

Dos entrenadores y un jugador han sido acusados en relación con novatadas vinculadas al equipo de fútbol americano de Haverhill High School, dijeron los fiscales, y se esperan más cargos.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Essex identificó a tres sospechosos en el caso el martes: Jesse Rodríguez, de 18 años, jugador del equipo, el entrenador de fútbol americano de Haverhill High School, Timothy O'Connor, de 48 años, y el entrenador asistente Michael Attah, de 27. También buscan acusar a cinco sospechosos menores de edad.

Los cargos surgen después de una investigación sobre acusaciones de mala conducta que causaron la interrupción de la temporada de fútbol y generó oleadas de indignación en la comunidad escolar. Cuando surgieron las acusaciones por primera vez, los entrenadores fueron puestos en licencia administrativa.

Los investigadores alegan que hubo tres incidentes de novatadas en las instalaciones deportivas de Haverhill High School entre el 18 de agosto y el 12 de octubre, con tres víctimas diferentes como objetivo. No se dieron a conocer los detalles de la situación, pero los funcionarios escolares han dicho que hay evidencia en video.

El incidente ha sido descrito como violento y sexual.

Rodríguez está acusado de tres cargos de agresión indecente y agresión contra una persona de 14 años o más, agresión y agresión y novatadas.

O'Connor y Attah están acusados de no denunciar las novatadas después de que se dieron cuenta de ello, y también de disuadir a las víctimas de hacer un informe o alentar la destrucción de cualquier evidencia.

O'Connor está acusado de intimidación de un testigo, no presentar un 51A y no informar de las novatadas, mientras que Attah está acusado de intimidar a un testigo y no presentar un 51A.

O'Connor, Rodríguez y Attah fueron procesados el martes. O'Connor y Attah recibieron la orden de mantenerse alejados de Haverhill High School y no tener contacto con víctimas, testigos o miembros del equipo de fútbol o el cuerpo técnico y no participar en ningún entrenamiento. A Rodríguez se le ordenó mantenerse alejado de Haverhill High School y no tener contacto con las víctimas y los coacusados, no usar las redes sociales y no participar en deportes organizados.

En un comunicado enviado el martes, la superintendente de las Escuelas Públicas de Haverhill, Margaret Marotta, dijo que la situación era "intolerable e" inconcebible".

"La evidencia del video en esta situación es inquietante. En esencia, las novatadas están destinadas a causar daño, incomodidad, vergüenza, humillación y ridículo. Deja a nuestros atletas preguntándose qué está bien y qué está mal y confundidos sobre si hablar o no, debido a conflicto de lealtades. Las novatadas infunden miedo. Para aquellos valientes estudiantes, familias y personal que han hablado, gracias", escribió.

"Si bien no podemos comentar sobre la investigación en curso o los cargos penales pendientes, seamos claros, un entrenador es, ante todo, un maestro. El papel de un entrenador es dar un ejemplo a los jugadores, inspirándolos ser mejor dentro y fuera del campo. La principal responsabilidad de un entrenador es garantizar la salud y el bienestar de cada estudiante-atleta", continuó.

Como parte de la respuesta de la escuela, los funcionarios están trabajando con el Centro para el Estudio del Deporte y la Sociedad de la Universidad Northeastern para mejorar la cultura en torno a sus deportes.