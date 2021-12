Acusan a ex empleado de las Escuelas Públicas de Boston de violación y explotación infantil

Un ex empleado de las Escuelas Públicas de Boston enfrenta cargos de violación y explotación infantil agravada.

Michael McDonald, de 40 años, que ahora vive en Carolina del Sur, fue procesado el lunes en la Corte Superior de Suffolk por tres cargos de violación agravada de un niño y un cargo cada uno de posar a un niño en un estado de desnudez, posesión de materiales de abuso sexual infantil y difusión de materiales dañinos para un menor, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito de Suffolk.

Fue puesto en libertad sin derecho a fianza y se le ordenó que se mantuviera alejado de la víctima y cualquier testigo y que no tuviera contacto sin supervisión con ningún niño menor de 18 años, incluidos sus propios hijos. También se le ordenó entregar su pasaporte.

Los fiscales dijeron que el sobreviviente del abuso, que ahora es un adulto, conoció a McDonald a través de su calidad de decano de estudiantes en la escuela secundaria Dearborn en Roxbury. McDonald dirigió un programa escolar llamado "Live Brothers" y fundó y dirigió un programa privado para jóvenes varones llamado "Family for Life". Dijeron que McDonald se congraciaba con la familia de la víctima para ganarse su confianza y asegurar el acceso a la víctima.

McDonald luego se convirtió en mentor de la víctima y usó esta posición de poder y confianza para preparar a la víctima, entonces un niño, para el abuso, dijeron los fiscales. Las agresiones sexuales comenzaron en 2013 cuando el joven tenía solo 15 años y continuaron durante varios años.

También está acusado de fotografiar a la víctima desnuda y conservar esas imágenes. También presuntamente envió a la víctima una fotografía de sí mismo desnudo.

Además de sus funciones en Dearborn Middle School y "Family for Life", se cree que McDonald trabajó o se ofreció como voluntario en varias escuelas y programas para jóvenes en riesgo, incluida la escuela secundaria Lilla G. Frederick Pilot Middle School, James F. Condon K-8 School y programas asociados con Morgan Memorial Goodwill Industries, Boys and Girls Clubs of Greater Boston, College for Every Student, The Trust Project y Straight Ahead Ministries.

“La familia de la víctima pensó que estaba obteniendo un mentor y un modelo a seguir para su ser querido. En cambio, consiguieron a Michael McDonald, un hombre adulto ahora acusado de usar su posición de confianza para aprovecharse de un niño ”, dijo la fiscal de distrito de Suffolk, Rachael Rollins. "Estoy muy orgullosa del sobreviviente en este caso por presentarse para compartir su verdad, a pesar del dolor y el trauma que la revelación a veces puede crear para los sobrevivientes".

La próxima cita de McDonald en la corte está programada para el 16 de febrero de 2022.