Acusan a hombre de poner navajas de afeitar en masas de pizza

Un hombre de New Hampshire está acusado de poner navajas de afeitar en la masa de la pizza en una tienda Hannaford en Saco, Maine.

Shaw's y Star Market anunciaron que la compañía eliminará la masa para pizza de Portland Pie Co. de los estantes de sus supermercados en Maine, Massachusetts, New Hampshire, Vermont y Rhode Island. Hannaford Supermarkets ya eliminó el producto.

Nicholas R. Mitchell, de 38 años, fue arrestado el domingo por la noche y acusado de ser fugitivo de la justicia en Dover, New Hampshire. En su primera comparecencia ante el tribunal el martes en New Hampshire, Mitchell aceptó ser llevado de regreso a Maine, pero no estaba claro de inmediato cuándo sucedería o si tiene un abogado.

Mitchell es un ex empleado de It’ll Be Pizza, la empresa de Scarborough, Maine, que fabrica varias marcas de masa, incluida la masa de Portland Pie Co. que supuestamente fue manipulada en Saco.

La policía está investigando incidentes de manipulación similares en Sanford, Maine y Dover, New Hampshire, pero nadie ha sido acusado de esos incidentes, según el Departamento de Policía de Saco.

El director ejecutivo de It'll Be Pizza dijo el lunes que la masa vendida por otros minoristas también podría haberse visto afectada.

Los productos Portland Pie Co. fabricados por It’ll Be Pizza se venden en los supermercados Hannaford, Shaw's y Big Y, según el sitio web de la empresa. Los retiros no afectan a los restaurantes de Portland Pie Co.