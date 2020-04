Acusan a maestra de pedir que contagien al presidente Trump con coronavirus

El Departamento de la Escuela Woonsocket, Rhode Island está investigando a una maestra acusado de instar a las personas infectadas con COVID-19 a toser sobre el presidente Donald Trump.

El tweet decía: "Alguien con Covid-19, te pagaré por toser en #Trump".

En una publicación posterior, la usuaria se identificó como una maestra de sexto grado en la Villanova Middle School en Woonsocket. La cuenta ha sido eliminada desde entonces.

El nombre de la profesora no fue revelado.

El presidente del comité escolar, Paul Bourget, dijo que él y el superintendente Paul McGee han estado discutiendo el tweet desde el domingo por la noche y que una investigación comenzó el lunes.

Bourget lo calificó como un "algo serio" y que esperaba una decisión en la reunión del Comité Escolar del 8 de abril. Agregó que el comité probablemente respaldará la decisión de McGee.

Bourget dijo que la investigación está en curso ya que están trabajando para obtener "evidencia concreta y una determinación concreta".

La Comisionada de Educación de Rhode Island, Angélica Infante-Green, también respondió a las acusaciones, tuiteando: "No es profesional y envía el mensaje equivocado durante un momento en que toda nuestra comunidad educativa está dando un ejemplo nacional. Esto no es aceptable y ciertamente no representaa la abrumadora mayoría de los docentes de RI ".