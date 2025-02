Acusan a un hombre de atropello y fuga que mató a una joven de Roxbury

Un hombre ha sido arrestado casi un mes después de que una joven de Boston muriera en un accidente de atropello y fuga en Roxbury.

Taylor Wilkinson, una estudiante de segundo año de 20 años de Fisher College de Roxbury, cruzaba Washington Street cerca de Lenox Street el 18 de enero cuando fue atropellada fatalmente por un conductor que huyó de la escena. Su hermana, Carlee, también resultó herida.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk dijo que Christopher Baker, de 36 años, que es una persona sin hogar, fue arrestado el miércoles por la noche en Belvidere Street en Back Bay.

El jueves en la noche se llevó a cabo una emotiva vigilia en memoria de Taylor Wilkinson, una joven estudiante de Fisher College, quien fue atropellada fatalmente el pasado sábado, el conductor se dio a la fuga y continúa prófugo.

Baker enfrenta cargos de homicidio involuntario, homicidio vehicular, abandono de la escena de un accidente causando lesiones y muerte, y dos cargos de asalto y agresión con un arma peligrosa.

Está previsto que sea procesado el jueves por la mañana en el Tribunal de Distrito de Roxbury, dijeron los fiscales.

Carlee Wilkinson, que fue atropellada al mismo tiempo que su hermana, sufrió una fractura en el pie y graves hematomas en la cara.

"Yo tenía a Taylor de la mano, así que traté de tirarla hacia atrás y asegurarme de que no la golpearan, y después de eso todo quedó negro", dijo. "Cuando desperté, vi a Taylor acostada. Dije: 'Mi hermana, mi hermana', así que agarré mi teléfono (todavía estaba cojeando), presioné 9-1-1 y no recuerdo si presioné el botón de llamada o no".

La hermana gemela de Taylor, Tyler, dijo que perdió a su "otra mitad".

"Ahora que tengo que vivir sin ella, ya no sé qué hacer", dijo.

La familia estuvo acompañada por miembros de la comunidad en una vigilia en su honor días después del accidente.