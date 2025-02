Acusan a un hombre de violar a niña en Marlborough, dice el fiscal del distrito

Un hombre compareció el lunes ante el tribunal acusado de violar a una niña que conocía, según informaron los fiscales.

El hombre de 42 años fue acusado de violación agravada de una niña en relación con un incidente ocurrido en Marlborough la primavera pasada, según informó la Fiscalía del Distrito de Middlesex en respuesta a una solicitud de información de NBC10 Boston.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

El hombre compareció el lunes ante el Tribunal de Distrito de Marlborough para ser procesado y se ordenó su detención sin fianza en espera de una audiencia por peligrosidad programada para el viernes, dijo el fiscal.

Los fiscales no compartieron más información sobre el caso, pero The Boston Globe informó que el hombre está acusado de violar a su hija adolescente. NBC10 Boston no ha confirmado esa información, pero no comparte información que identifique a las víctimas de agresión sexual.