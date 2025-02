Acusan a mujer por la muerte de un agente de patrulla fronteriza de Vermont

Una mujer del estado de Washington que había sido acusada anteriormente de la muerte de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Vermont ha sido acusada por un gran jurado federal, según informa WPTZ-TV. Teresa Youngblut, de 21 años, fue acusada de cargos federales relacionados con armas de fuego por la muerte del agente David Maland el 20 de enero. Se la acusa de abrir fuego contra los agentes durante una parada de tráfico en el norte de Vermont, lo que desencadenó un tiroteo que también dejó muerto a su compañero, Felix Bauckholt. VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Los documentos judiciales obtenidos por nuestra estación hermana alegan que Youngblut utilizó una pistola Glock calibre .40 durante el enfrentamiento con Maland y otros agentes después de una parada de tráfico en Coventry. Maland y Bauckholt murieron durante el tiroteo. Youngblut resultó herida y fue atendida en un hospital antes de ser trasladada al Centro Correccional Regional de Chittenden. Más sobre la investigación del tiroteo Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí. La policía estatal de Pensilvania dijo la semana pasada que el arma utilizada en el tiroteo de Vermont fue comprada por una persona de interés en los asesinatos del 31 de diciembre de 2022 de Richard y Rita Zajko, quienes fueron asesinados a tiros en su casa de Chester Heights. Tanto Youngblut como el comprador estaban en contacto frecuente con alguien que fue detenido como parte de la investigación de Pensilvania y es una persona de interés en otro asesinato en California, dijo el fiscal federal Michael Drescher en un expediente judicial. Los fiscales no dieron más detalles durante una breve audiencia la semana pasada durante la cual ni Youngblut ni su abogado hablaron, según WPTZ, afiliada de NBC. El abogado de Youngblut no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre los cargos. Mientras tanto, los registros policiales y judiciales han arrojado algo de luz sobre las conexiones. Jack LaSota enfrenta actualmente cargos de obstrucción de la aplicación de la ley y alteración del orden público en Pensilvania. Las autoridades no han dicho si esos cargos están relacionados con las muertes de Zajko, pero los registros judiciales muestran que la policía estaba buscando un arma utilizada en dos asesinatos cuando arrestaron a LaSota 12 días después en un hotel a unas 10 millas (16 kilómetros) de la escena de los asesinatos. LaSota también tiene conexiones con algunos de los actores clave en el caso de California. En 2019, LaSota y otras tres personas fueron arrestadas mientras protestaban contra un evento organizado por el Centro de Racionalidad Aplicada en un campamento en Occidental, según el San Francisco Chronicle. En 2022, dos de las otras, Emma Borhanian y Jeffrey Leatham, fueron acusadas de atacar a su casero con una espada en Vallejo. El propietario, Curtis Lind, sobrevivió al ataque de noviembre de 2022, pero fue apuñalado hasta la muerte el 17 de enero. Maximilian Snyder fue acusado esta semana de ese asesinato. En noviembre, alguien con el mismo nombre solicitó una licencia de matrimonio con una tal Teresa Youngblut en Kirkland, Washington. El abogado de Snyder se negó a hacer comentarios sobre los cargos. Es posible que LaSota haya estado presente durante el ataque del propietario en 2022, según documentos judiciales que también sugieren que LaSota había sido falsamente reportada muerta tres meses antes. El 19 de agosto de 2022, la Guardia Costera de los EE. UU. respondió a un informe de que LaSota se había caído de un bote en la Bahía de San Francisco y realizó una búsqueda, pero no encontró un cuerpo, según documentos incluidos en una demanda de derechos civiles que LaSota y otros habían presentado después de su arresto en 2019. Se publicó un obituario y la madre de LaSota confirmó la muerte al abogado defensor penal de LaSota. Pero meses después, un fiscal le envió un correo electrónico al abogado y dijo que LaSota fue contactada por la policía en Vallejo y que estaba "viva y bien" en el lugar de un crimen el 13 de noviembre o alrededor de esa fecha, la fecha en que Lind fue atacada. Jerold Friedman, quien representó a LaSota en el caso civil, dijo que verificó el informe de la Guardia Costera en ese momento y que no recuerda la última vez que estuvo en contacto con LaSota. El abogado que representó a LaSota en el caso penal de 2019 no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios. Se dejó un mensaje telefónico en la oficina del abogado que figura como su representante en el caso actual de Pensilvania. Aunque las autoridades no han identificado públicamente a la persona que compró el arma utilizada en Vermont, el sitio de noticias VTDigger informó que las autoridades federales emitieron una alerta a los comerciantes de armas de fuego que buscaban información sobre las compras realizadas por Michelle Jacqueline Zajko y la describían como una persona de interés en el tiroteo de Vermont. Según una base de datos de registros públicos, una Michelle Zajko se registró para votar en 2016 en la misma dirección de su casa en Pensilvania que Richard y Rita Zajko. En 2021, una Michelle Zajko compró una propiedad de medio acre en Derby, Vermont, a unas pocas millas (unos 6 kilómetros) de la frontera con Canadá. Según los registros municipales, el terreno no está urbanizado. 