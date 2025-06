Adolescente de Lawrence se gradúa de secundaria con asistencia perfecta desde preescolar

Mientras los estudiantes de último año de preparatoria se preparan para recibir sus diplomas, un estudiante de Lawrence, Massachusetts, ha logrado algo increíble.

Angelo Saade ha tenido asistencia perfecta durante 15 años, desde preescolar hasta el último día de su último año.

"Probablemente en tercer grado fue cuando me di cuenta de que no había faltado ni un solo día y casi termino la primaria", dijo Saade. "Y entonces pensé: 'Voy a seguir con esto'".

Incluso con lesiones, enfermedades leves y la pandemia, siguió asistiendo todos los días.

"Llegué a séptimo grado, llegó la COVID y pensé: '¿Voy a seguir con esto?'", dijo. "Pero me inscribí en todas las clases, y luego en octavo grado, terminé con asistencia perfecta, así que pensé: 'Intentaré con la preparatoria'".

Es un logro impresionante y algo que no podría haber logrado sin sus padres, Tony y María.

"Mi esposo y yo siempre les hemos inculcado que simplemente trabajen duro, logren cosas, simplemente hagan el bien", dijo Maria Saade. "Siempre hay que ser un líder, no un seguidor; intento enseñarles".

Se le saltaron las lágrimas al compartir lo orgullosa que está de su hijo.

"Siempre ha sido un joven motivado, emprendedor, trabajador y muy respetuoso", añadió.

Especialmente en esos primeros años en la Escuela Rollins y la Escuela Primaria y Secundaria Parthum, era un esfuerzo colectivo llegar a tiempo.

"Me aseguraba de que llegaran todos los días, y era maravilloso en mi trabajo; me lo permitían; a veces tenía que llegar tarde, pero simplemente me aseguraba de que llegaran todos los días y de que estuvieran presentes", dijo Maria Saade.

Como si el horario habitual no fuera suficiente, Angelo Saade también asistió a las Academias de Aceleración durante las vacaciones de febrero y abril.

La semana pasada, fue reconocido por su asistencia perfecta durante una ceremonia de premios en la Greater Lawrence Technical School. Sabe que su sólida ética de trabajo le será muy útil.

"Me ayudó saber que tengo que ir a trabajar todos los días. Es importante no faltar al trabajo ni a la escuela, porque más adelante, será lo mismo, así que eso fue lo que realmente me enseñó", dijo.

Durante la escuela, ya se despertaba entre las 3 y las 4 de la mañana para trabajar a tiempo parcial en GBE Plumbing en Haverhill, donde ahora trabaja a tiempo completo.

"Todavía no he faltado al trabajo, así que voy a seguir haciéndolo", dijo Saade.

Después de graduarse de GLTS el jueves, planea mantener su racha de asistencia perfecta mientras asiste a la escuela nocturna para obtener su licencia de plomería.

Él y sus padres agradecen a los "maravillosos" maestros, consejeros y directores que lo hicieron posible.