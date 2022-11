Adolescente logra escapar de hombre que intentó agarrarla en sendero de NH

La Policía de Goffstown, New Hampshire, está investigando el caso de una adolescente que alegó que, mientras paseaba su perro, fue agarrada por un hombre en un popular sendero.

Las personas familiarizadas con Goffstown Rail Trail dicen que durante el día es un lugar popular para caminar, trotar o andar en bicicleta, pero al caer la noche, es mejor mantenerse alejado.

Hay pocas luces y, aunque está cerca de Main Street, está bastante aislado.

"Nunca vayas de noche", dijo Rita Lefebvre.

El lunes por la noche, una adolescente paseaba a su perro cuando un hombre la agarró, según la Policía.

"Da mucho miedo, pero hoy en día hay mucha gente loca en el mundo", dijo Kathy Azotea.

Los investigadores lo describen como un ataque violento, pero la menor logró escapar.

"Es una situación desafortunada que desearía que no hubiera sucedido, y espero que nunca vuelva a suceder", dijo David Pierce, vicepresidente de Friends of the Goffstown Rail Trail. "La ciudad tiene una ordenanza de que no se debe usar una vez que se pone el sol".

La Policía dijo que la niña está bien.

No se han hecho arrestos. Cualquier persona que tenga información debe llamar al Departamento de Policía de Goffstown al 603-497-4858.