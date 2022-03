Advierten de estafas en licencias de conducir para indocumentados en Massachusetts

La oportunidad que podrían tener muchos indocumentados de tener una licencia de conducir en Massachusetts, ha despertado las malas intenciones de algunos malhechores.

La organización pro inmigrante Cosecha está tratando de dar la voz de alerta para que en medio de este paso histórico no se dejen engañar.

“Lastimosamente hay personas que quieren aprovecharse en este momento, se trata de individuos que buscan estafar a quienes ven en el proyecto de movilidad laboral y familiar una garantía y por supuesto una esperanza. Están diciendole a la gente que tienen que tener alguna asesoría y eso es completamente falso.“ dice Erika Arevalo, miembro de la organización Cosecha.

La organizacion Cosecha une esfuerzos para que las personas no caigan en la trampa, y advierten sobre no pagarle a nadie. Ellos destacan que en este momento no se están procesando esas licencias de conducir para los indocumentados, pues el proyecto todavía debe contar con el visto bueno del senado.

Este sábado el movimiento Cosecha invita a una reunión comunitaria a las 4 p.m. en Maverick Landing en 31 Liverpool St. en East Boston con el fin de brindar herramientas para evitar ser estafados y evaluar los avances de la propuesta de ley de licencias en Massachusets. Para más información puede llamar al 781-853-7563.