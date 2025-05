Cómo tramitar el Real ID en Mass. y qué otros documentos puede usar para viajar

Los aeropuertos de Nueva Inglaterra están a solo horas de implementar la nueva solicitud del Real ID, como uno de los documentos de viaje, y muchos pasajeros han intentado tramitar el documento y aún no lo han conseguido.

Varias personas llegaron al RMV para intentar sacar su Real ID sin cita previa, como había anunciado la el centro de registros de vehículos de Massachusetts semanas atrás, sin embargo, les tocó devolverse para tramitar la cita en línea.

"Yo he venido tres veces aquí no he podido lograr nada porque se lo están poniendo muy difícil y muchas pruebas.", dice Betty Magali Mejía, una de los cientos de residentes de Massachusetts que han intentado sacar el Real ID sin éxito.

Ella asegura que no pudo hacer la cita por teléfono, "y ahora me ha tocado venir hasta aquí".

Por ahora no se está atendiendo en los centros de registro de vehiculo sin cita, ya que por la alta demanda las citas se han extendido hasta 2 meses.

Algunos de los que han llegado a sacar el Real ID se van con un documento con un código QR que al escanear les dice que las reservas de citas han cambiado.

El portal de citas del RMV ha colapsado, dejando en espera a muchos como David García, "hay que sacar cita pero las citas están muy en el futuro en la fecha así que me dijeron que venga lo más temprano posible", dijo el residente de Massachusetts que estaba tramitando su Real ID en el RMV.

El real ID es crucial para que aquellos que no tienen un pasaporte o uno vigente, se puedan movilizar en un avión.

Betty Magali Mejía, quien también estaba tramitando su documento dijo que "se están demorando mucho hasta 15 días, y así."

Si tiene un viaje pronto, tenga en cuenta la siguiente recomendación que ofrece Dan Vélez, portavoz del TSA.

"La gente está nerviosa porque si no tiene ruido el ID para mañana se acabó. No, ese no es el caso, mañana es simplemente el día de control. Si no tienes un Real ID lo puedes obtener en junio, julio, agosto, siempre puedes conseguirlo.", dijo Vélez.

Para tramitar un Real ID en Massachusetts se requiere:

Demostrar que se encuentra legalmente en EEUU Mostrar su número de seguro social Demostrar que vive en Massachusetts

Según la TSA otros documentos con los que puede viajar si no tiene el Real ID son:

Pasaporte estadounidense

Pasaporte emitido por su país extranjero

Tarjeta de viajero confiable del DHS

Tarjeta residencia permanente

Tarjeta de cruce de frontera

Tarjeta de autorización de empleo (i-766)

Si tiene un viaje el miércoles y no tiene el Real ID, la TSA recomienda que llegue con tiempo al aeropuerto y lleve su pasaporte u otro documento de los permitidos.