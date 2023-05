Aerosmith anuncia tour de despedida, incluyendo show en Boston para fin de año

Aerosmith estará de gira por una ciudad cercana a ti por última vez para celebrar los más de 50 años de carrera.

La banda integrante del Rock & Roll Hall of Fame, anunció el lunes las fechas de su gira de despedida llamada "Peace Out" que comenzará el 2 de septiembre en Filadelfia. La serie de espectáculos de 40 fechas, que incluye una parada en la ciudad natal de la banda, Boston, en la víspera de Año Nuevo, finalizará el 26 de enero en Montreal. The Black Crowes será el acto de apertura.

“Creo que ya era hora”, dijo el guitarrista Joe Perry.

A lo largo de los años, Aerosmith, que se formó en 1970, ha obtenido cuatro premios Grammy. La banda rompió fronteras al cruzar el rock y el hip-hop con su épica colaboración con Run-DMC y el tema "Walk This Way".

Aerosmith realizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2001 e incluso tuvo su propia atracción en un parque temático en 1999 en Disney World en Florida y más tarde en París con el lanzamiento de la atracción "Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith".

“Estamos abriendo la Caja de Pandora por última vez para presentarles a nuestros fanáticos la gira Peace Out”, dijo Tyler en un comunicado a The Associated Press. Su referencia a la "Caja de Pandora" menciona el álbum recopilatorio de tres discos de Aerosmith de 1991 que cubría la producción de la banda desde la década de 1970 hasta principios de la de 1980.

Las entradas salen a la venta el viernes 5 de mayo a las 10 a. m. en ticketmaster.com.

La lista completa de fechas de la gira está a continuación: