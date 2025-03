Agentes migratorios realizan aparentes operativos en East Boston

El miércoles alrededor del mediodía, una comerciante grabó otro aparente operativo de agentes federales con dos presuntos arrestos en la calle Bennington, también en East Boston.

Por segundo día consecutivo, autoridades federales habrían realizado arrestos en nuestra región, y ante esto, un migrante recuenta los momentos que vivió cuando estuvo cara a cara con agentes de inmigración durante el aparente operativo en East Boston que quedó captado en video.

El corrió con suerte y no fue detenido durante el encuentro que sucedió en el mismo lugar donde el miércoles se llevó a cabo otro operativo que habría resultado con detenidos.

Ese inmigrante, quien es beneficiario del TPS para salvadoreños dice sentirse paranoico luego de ser interceptado por agentes, su pareja documentó todo en video desde su apartamento y el miércoles él presenció ese otro operativo en el mismo lugar

"Yo salí aquí, me fui para atrás y al regreso que vengo ya venían 3 de inmigración ya me pidieron los papeles y ya me dijeron tú estás legal aquí?", dice Sergio Blanco, Inmigrante interceptado por ICE

Así recuerda Blanco su encuentro con los agentes el martes a solo pasos de su casa en la calle Porter en East Boston donde revisaron su estatus migratorio.

"Ya vino la muchacha y me dijo esto está vencido pero le dije yo aquí tengo la copia de que ya lo renové como inmigración se tarda", relata Blanco.

Pero esta no fue la única vez que observó a los agentes en acción, ya que el miércoles en la mañana dice que observó a los agentes deteniendo a dos personas en el mismo lugar, y su pareja registró todo en su celular desde casa.

"Yo me siento como traumado me entiendo salgo aquí de la casa los miraba ayer y hoy desde las 5 de la mañana lo mismo", dice Blanco.

Concepción Galdames, quien fue testigo del supuesto operativo de ICE relata el miedo que sintió en ese momento, "ni me pasa el temblor de mis pies porque hasta ni ganas de mandar a mi niño a la escuela".

El miércoles alrededor del mediodía, una comerciante grabó otro aparente operativo de agentes federales con dos presuntos arrestos en la calle Bennington, también en East Boston.

Ante estos operativos organizaciones como Centro Presente hacen un llamado, "vemos en este momento de crisis la urgencia de hablar con otras organizaciones entender que están haciendo estas organizaciones hermanas y extender puentes solidarios", dijo Patricia Montes, del Centro Presente.

Blanco y su familia también dijeron a Telemundo Nueva Inglaterra que uno de sus familiares habría sido detenido esta semana durante otro operativo de ICE en East Boston.

Telemundo Nueva Inglaterra se comunicó con las oficinas de ICE para pedir comentarios, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.