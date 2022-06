Aguaceros hacen que viaje mañanero sea resbaladizo el miércoles

Este es uno de los dos viajes lluviosos que nos afectarán esta semana. Combinado con la lluvia del sábado, este es el período húmedo que todos esperábamos para hacer mella en la sequía.

Sin embargo, lo primero es lo primero. La lluvia desaparecerá rápidamente esta mañana, luego el sol asomará entre las nubes. Sorprendentemente, es tan cálido como ayer, con máximos que saltan a los 80 bajos en algunos lugares. Este será un cambio marcado desde el comienzo lluvioso y húmedo del día.

No tendremos tanta suerte mañana. Pisándole los talones a esta tormenta habrá un sistema de tormentas mucho más grande y más anegado. Esto ocupará más de nuestro jueves, dejará al menos una pulgada de lluvia en muchos lugares y nos dará una pequeña posibilidad de tormentas fuertes.

En este momento, eso parece estar secuestrado en todo el sureste de Massachusetts, hasta Cape and Islands. En este punto, no parece que haya un gran problema, pero con mucha energía en la corriente en chorro y un sistema de tormentas bien definido, no se necesitaría mucho para que las tormentas comiencen.

Veremos un respiro el viernes, luego la próxima tormenta apuntará el sábado. Esto no está tan bien definido y está favoreciendo al Cabo y las Islas por la lluvia más constante y las temperaturas más frescas.

Todavía hay esperanza de que una parte del día sea salvable para alguna parte del estado. Agregue a eso un pronóstico decente para el domingo, y hay un poco más de esperanza para el fin de semana de lo que anunciamos a principios de esta semana.

